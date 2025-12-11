我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

對抗冬季憂鬱緩解情緒低落 專家教你這幾招

特派員黃惠玲／芝加哥報導

隨著一年中最短的白晝即將到來，部分地區的民眾即將面對漫長、寒冷且昏暗的冬季。專家指出，藉由良好睡眠、運動、社交及光療等方法，可以有效緩解冬季憂鬱及季節性情緒低落(SAD)。

芬蘭健康福利研究院研究教授帕爾托寧(Dr. Timo Partonen)表示，冬季昏暗會影響人體晝夜節律，進而影響睡眠品質。雖然冬季人們通常睡得更久，但醒來後並不清醒，容易造成白天疲勞。帕爾托寧建議使用「黎明模擬器」(又稱日出鬧鐘)，讓臥室逐漸亮起，輕鬆喚醒身體。

寒冷與疲憊往往使人想待在家中，社交活動減少，可能加劇冬季情緒低落。專家建議即使冬天也要保持社交互動，避免孤立。邀請朋友一起運動也能避免冬季體重增加的問題。根據研究顯示，冬季人均體重增加約4至11磅，多半因夜晚對碳水化合物的渴望增加。

使用光療燈也是冬季對抗情緒低落的有效方法。光療燈亮度約為一般室內光的20倍，可幫助重啟人體晝夜節律並增加大腦血清素水平。研究建議每天早晨使用亮度約1萬勒克斯(lux)的光療燈30分鐘，部分保險公司甚至可能覆蓋部分費用。

專家指出，正向心態對抗冬季憂鬱至關重要。北歐國家民眾善於利用冬季時光，既享受戶外活動，也在室內培養舒適生活習慣(hygge)。即使在陰天，也建議短暫外出呼吸新鮮空氣；若勇敢者可嘗試北歐流行的冰水浸泡，以鍛鍊身心。

專家說，透過以上方法，即使在黑暗寒冷的冬季，也能提升精神健康、維持社交聯繫，並有效減少季節性情緒低落的影響。

保險

上一則

美東中校協會「看見陽光」巡迴講座受歡迎

下一則

芝加哥公校麻疹接種率回升 疫情風險降低

延伸閱讀

美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普

美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普
Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私
紐約生存手冊／暴雨致淹水頻發 小商家如何自救？

紐約生存手冊／暴雨致淹水頻發 小商家如何自救？
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

2025-12-04 10:43
波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)位於波士頓市中心，是美國最具象徵性的歷史建築之一，被稱為 「自由的搖籃」(Cradle of Liberty)，其地位源於它在美國獨立運動、民主發展與公共集會傳統中的重要角色。（法尼爾廳官網）

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

2025-12-09 09:15
工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

2025-12-08 10:20
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
ICE在今年10月份多次到歐海爾機場網約車停車場抓捕司機。(讀者提供)

芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓

2025-12-08 13:22

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺