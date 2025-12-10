CTA治安惡化 川普威脅砍經費 伊州長、芝市長強烈反駁

芝加哥市長強森(左)在藍線捷運列車上。(市長辦公室)

伊州 州長普立茲克和芝加哥 市長強森9日強烈反駁川普 政府，指聯邦以安全名義威脅切斷芝加哥交通管理局(CTA)經費，是不當干預地方治理。

此事源於上月藍線列車上，一名女子遭潑灑汽油並被縱火的駭人案件。聯邦運輸管理局(FTA)署長莫利納羅(Marc Molinaro)8日發布特別指令，要求在列車與公車上大幅增加警力，否則CTA恐失去支撐各大基礎建設的聯邦資金。

莫利納羅在致普立茲克與強森的信中批評，「CTA高犯罪率使這起案件並非孤例，反映多層級的系統性領導與問責失敗」，他表示不會接受「無辜26歲女子遭殘酷攻擊」成為公共運輸的代價。

FTA要求CTA於下周前提出可驗證的安全強化計畫。CTA表示會在期限內回應。

普立茲克對於聯邦的說法，直指是川普政府再次「違法威脅」地方政府，並表示伊州已通過「重大交通改革法案」，內容包括治理架構與資金重整、由庫克郡警長主導的執法小組、以及建立交通安全辦公室，另有在站點部署無武裝人員的「大眾運輸大使」計畫。法案預計本月由普立茲克簽署。

強森表示，他對川普提出的所有削減資金威脅都相當重視。強森說，但州法案已包含強化安全所需措施，包括檢討警力部署、建立統一安全系統，以及改善對受創乘客與遊民的服務。

川普稍早曾在白宮批評CTA與芝加哥市府，指控一名被控縱火攻擊藍線女子的嫌犯里德(Lawrence Reed)曾被逮72次卻一再被釋放，川普並藉此抨擊自由派司法制度。

強森則稱此案反映刑事司法與心理健康體系的「全面失敗」。他承認CTA「確實面臨困難」，但提到整體城市安全已有顯著改善。

儘管芝市整體兇殺與槍擊等暴力犯罪大幅下降，CTA犯罪卻上升近一成。區長萊利(Brendan Reilly)先前在預算聽證會中痛批CTA治安惡化，要求在列車上部署持槍警員。

芝加哥警察局局長史奈林(Larry Snelling)表示，CTA犯罪專責中心已逮捕多名夜間逃票後在車廂行凶的乘客，但也坦言仍需更多改善。

對於是否如部分區長建議讓持槍警察常駐車站與車廂，強森表示此議題需「集體決策」，他說，整體安全應結合警察、保全、心理健康服務及無家者協助等多面向措施，「這不是我能單方面做的決定，」強森說。

對於伊州長、芝市長提到正在改善捷運搭乘安全的說法，部分市民不以為然，每天搭乘紅線捷運通勤的華人乘客Alice表示，現在的捷運安全度令人毫無信心，所謂「大眾運輸大使」早已施行了一陣子，卻完全為發揮強化安全功能。