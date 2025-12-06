伊州強化REAL ID服務 助民眾免額外罰款

TSA宣布，從明年2月1日起，如未持真實身分證將需支付45元費用。(路透)

為協助更多居民取得真實身分證(REAL ID)，以避免2026年起所有搭乘飛機旅客需支付的額外45元罰款，伊利諾州與庫克 郡官員即起強化相關申請服務。伊州 州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)3日宣布，其辦公室已延長位於芝加哥環區(191 N. Clark St.)的超級服務中心租約，提供REAL ID即時辦理服務，並接受民眾無預約直接到點辦理。

州政府官員並與庫克郡審計長辦公室(Cook County Clerk Monica Gordon)合作，簡化取得出生證明、結婚證書及其他申請REAL ID所需文件的程序。審計長辦公室將設置專門櫃檯，並新增線上預約系統，方便民眾快速完成申請。

詹雅斯呼籲民眾：「不要拖延，立即取得REAL ID，避免昂貴且不必要的聯邦額外收費。」

本周早些時候，美國運輸安全管理局(TSA)宣布，自2026年2月1日起，未持REAL ID的旅客將需支付45元費用。美國從2025年5月起，旅客已被要求攜帶REAL ID，但過去未持有者僅面臨額外安檢與提醒。此外，持有美國護照 或Global Entry卡，也可替代REAL ID。

TSA表示，旅客可在抵達機場前線上支付費用，或於進入安檢線前在機場付款，但現場付款可能需等待約30分鐘。

民眾如需協助，可聯絡庫克郡審計長辦公室(312) 603-6278，或電郵：[email protected]；伊州州務卿辦公室則提供(800)252-8980的熱線諮詢服務。

申請REAL ID需具備三大條件。首先，申請者必須能證明自己合法居留美國，例如提供美國出生證明、護照或合法外籍身分文件。其次，需提供伊州居住證明，通常需要兩份官方文件，如水電費帳單、租約或銀行對帳單。最後，須有有效的社會安全號碼，或提供官方文件說明無社會安全號碼。

REAL ID可於任何監理站辦理，芝加哥地區多數監理站需要線上預約，預約可至網站：ilsos.gov完成。