芝加哥車輛擁堵程度 全美最糟 駕駛人平均每年損失達112小時

從芝加哥市區往返歐海爾機場的甘迺迪、丹萊恩高速公路，幾乎無時無刻都在塞車。(本報檔案照片)

根據數據公司 INRIX 最新報告，美國芝加哥 的車輛擁堵程度位居全國之首。報告指出，芝加哥駕駛人每年在尖峰時段交通中平均損失112小時，相較於正常交通所需時間多出這段時間。紐約緊隨其後，駕駛人每年損失102小時，位居全美第二；費城 為101小時，洛杉磯87小時，波士頓83小時。

對芝加哥居民而言，這些浪費的時間平均造成每位駕駛人2063元 的成本，全市總損失達 75億元。INRIX 報告同時指出，美國駕駛人平均每年因交通堵塞浪費49小時，較2024年增加6小時，相當於約六個工作日，折算時間與生產力損失達894元。

全球範圍內，伊斯坦堡被評為世界上交通最擁堵城市，駕駛人每年因堵車損失118小時，芝加哥以112小時 位居第二，墨西哥 城則為108小時。報告指出，多數地區的交通情況比去年更為惡化，幾乎88% 的美國城市 報告指出，交通浪費的時間有所增加。

INRIX 研究團隊透過 GPS 資料追蹤通勤情況，並計算駕駛人最後一英里的平均行駛速度。報告顯示，2025年芝加哥駕駛人最後一英里的平均速度僅9哩/小時，略低於紐約市的11哩/小時 及伊斯坦堡的 13哩/小時。

此外，史蒂文森高速路(I-55)以及丹萊恩高速公路(Dan Ryan expressway，I-90/94)交流道段，被評為全美第七擁堵道路，駕駛人若每日行駛該路段，每年平均將浪費87小時。

報告指出，交通擁堵不僅造成時間與經濟損失，也增加燃油消耗與環境污染，對市民生活品質和城市可持續發展構成挑戰。專家建議，改善公共交通、推動遠距工作、以及智慧交通管理系統，可望在未來緩解城市擁堵問題。

同時，市府官員提醒民眾，通勤高峰時段若能選擇公共交通或共乘方式，不僅可節省時間，也能減少碳排放，對環境和城市交通整體運行都有正面影響。隨著城市人口增長和車輛數量持續增加，如何有效管理交通流量，將成為芝加哥政府未來的重要課題。