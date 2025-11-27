國會議員警告 芝城ICE執法未結束 明年1月增3倍人力

伊利諾州國會眾議員安德伍德24日在參觀布羅德維尤(Broadview)移民處理中心後警告，聯邦移民抓捕行動仍未結束。(安德伍德辦公室)

芝加哥地區的大規模移民 執法行動「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)近期似乎有所減緩，但伊利諾州國會眾議員安德伍德(Lauren Underwood)警告，民眾不應以為這項行動已結束。

安德伍德日前獲准參觀位於西郊布羅德維尤(Broadview)的聯邦移民處理中心時做了以上表示，該中心近期因爭議性政策而多次成為抗議焦點。

安德伍德指出，官員與她交談時告知，「尚未收到任何結束行動的指示」。她還表示，移民及海關執法局(ICE )計畫在布羅德維尤處理中心及芝加哥分局，將員工規模「在明年一月前大約增加三倍」，並正尋求臨時辦公空間合同，以持續擴大執法行動。安德伍德指出，即便明年初現有資金協議到期並發生政府關門，ICE仍可依靠臨時建築和既有撥款繼續行動。

安德伍德是近年首位獲准進入布羅德維處理中心的國會議員。該兩層磚造建築被起訴的集體訴訟形容為「黑箱」，拘留者幾乎無法與外界聯繫，且環境髒亂且不安全。法院近期要求改善條件後，中心拘留人數大幅下降。安德伍德抵達時，該中心無人被拘留，僅有少數保安及三名ICE官員在場。

她指出，中心僅有三個淋浴間、八張床位，無餐飲承包商，餐點來自三明治店及量販店，也無固定醫療服務人員。婦女衛生用品及基本物資極少，僅有一包尿布、少量衛生棉等。

安德伍德說，「這裡對移民及美國公民的待遇不可接受，也沒有讓我們更安全。」儘管她身為國會國土安全撥款小組委員會成員，她仍不清楚中途閃電戰至今已耗費多少納稅人資金。

與此同時，最新數據顯示，截至11月16日，全美ICE拘留人數為6萬5135人，比9月21日時增加近5400人。其中97%無刑事定罪，包括輕微交通違規。分析指出，「在政府關門期間，ICE越來越多以無刑事紀錄的人為目標」。

雪城大學交易紀錄存取資料庫(Syracuse University's Transactional Records Access Clearinghouse，簡稱TRAC)分析還指出，盡管投入大量資源與人力，自川普 上任以來的遣返人數僅比拜登最後一個完整任期增加7%，顯示川普政府對移民執法的具體細節仍保持高度不透明。