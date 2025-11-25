美中華僑華人元旦聯歡會明年1/3登場 門票即起開賣

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
主辦方之一的劉紅宣布聯歡會日期。(特派員黃惠玲／攝影)
美中地區華僑華人聯盟、美亞健康協會、華埠更好團結聯盟、海外交流協會/五邑同鄉會及芝加哥廣州協會21日聯合宣布，將在明年1月3日上午11時30分至下午2時30分，於西郊的珠瑞蓮大酒店(Drury Lane)舉辦大型元旦聯歡會，演出陣容堅強，門票即起開售。

本次活動安排了精彩的文藝表演及精美餐點，此外並將有精彩紛呈的節目表演，包括曾獲中國音樂金鐘獎、德國Gut Immling國際聲樂比賽等多項國內外獎項，活躍於國內外歌劇舞台的知名男中音歌唱家胡斯豪；上海音樂學院碩士，曾參演大型音樂會及原創歌劇「康定情歌」，並獲美育盃全國聲樂大賽一等獎民族唱法女高音阿米娜。畢業於天津音樂學院民族聲樂系，曾獲鄧麗君歌曲大賽冠軍的周玫等。

此外，活動還將呈現非遺藝術表演。綽號「中國吹牛大王」的姜自勝，他擅長吹糖人、皮影戲、木偶戲等，曾登上中央電視台及韓國KBS，多次在國際巡演，並推廣中國非遺文化。剪紙藝術與時尚結合的表演，由張月英主導，她是北京國際藝術交流協會秘書長、剪紙藝術委員會主任，曾獲多項國內外藝術獎，作品被多家博物館收藏，並多次參與公益捐贈。

參與發布會的各社團代表表達對元旦聯歡會的熱情支持，並稱該活動是凝聚僑心、共敘友情，弘揚中國傳統文化的社區盛會。

元旦聯歡會共同主席包括劉紅、勞潔梅、方燕輝、劉曄、楊維、周群厚、區羨榆、余菲、陳本恩、蔡學農、劉冰、葉青、侯番荷、陳曉、胡素絢、賈儒、陳紫楓、李董萍、陳青等。

主辦方表示，此次元旦聯歡會將為嘉賓帶來集聲樂、民族藝術及創意剪紙於一體的視聽盛宴，不僅展示中華傳統藝術之美，也讓觀眾感受新年的喜慶與文化氣息。有意參加者可聯繫劉曄(773)225-6513、劉紅(312)403-8899，或鄧茜健(773)520-2933購票。

元旦聯歡會主辦方代表歡迎大家踴躍購票。(特派員黃惠玲／攝影)
發布會會長布置溫馨。(特派員黃惠玲／攝影)
美中華僑華人元旦聯歡會演出陣容堅強。(主辦方提供)
