明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

食安專家提4守則：感恩節火雞這樣做最安全防菌

特派員黃惠玲／綜合報導
感恩節即將來臨，家家戶戶也進入烹煮料理美食旺季，為降低食源性疾病風險，食品安全專家普遍強調四大守則：清潔(clean)、分開(separate)、煮熟(cook)與冷藏(chill)。

維吉尼亞理工大學食品安全推廣專家萊特(Melissa Wright)指出，準備料理前，第一步就是確保手部清潔。她說：「一定要從洗淨雙手開始，使用溫水與肥皂，並清洗至少20秒。同時，料理工具與廚房環境也要保持乾淨。」

避免交叉污染則是下一項關鍵。萊特表示：「要確保生食與其他食物分開，不要讓任何可能的交叉污染發生。」她建議不同種類的肉品應分別使用不同的砧板處理。

接著則是烹調溫度與方式。萊特提醒：「人們最常忽略的一件事，就是把食物徹底煮熟，而且要使用食物溫度計。」溫度計應插在肉類最厚的部位；以火雞為例，通常是腿部與身體相接的位置。她建議火雞內部溫度應達華氏165度，火腿與牛肉應達華氏145度。

至於最後一項「冷藏」，並不只是「吃飽休息」。她說：「要確保在你癱在沙發上、或大家開始移動去看足球賽之前，把剩菜收好。剩餘食物應在烹調後兩小時內放入冰箱。」

萊特並提醒，不要清洗火雞，因為這樣反而可能讓細菌散布在廚房中；只要確實煮熟，所有有害細菌都能被殺死。

此外，正確退冰火雞也很重要，且必須提前規畫。萊特表示：「要確保在冰箱中退冰，每四磅的火雞需要一天時間。因此如果是20磅的火雞，就應該在本周六或周日開始退冰。」

喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
邊境巡邏隊指揮官博維諾(左)與探員17日在夏樂執行移民掃蕩。(路透)

北卡移民掃蕩行動擴大 增列首府洛麗為目標熱點

2025-11-18 10:03
約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31

