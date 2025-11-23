冷凍火雞價格穩 新鮮火雞續漲 批發價較去年增81%

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
小型農場Wanda Farms的火雞售價較高，因其火雞均為放養。(Wanda農場官網)
禽流感影響，今年感恩節市場上新鮮火雞價格明顯上漲，而冷凍火雞價格則受影響較小。批發市場上，全美整隻火雞上周批發價每磅1.77元，較去年同期的0.98元上漲81%，預計節日前價格仍將高企。零售端方面，大型連鎖超市通常提前簽約進貨，冷凍火雞零售價仍維持約每磅0.98元；新鮮火雞平均零售價約每磅1.71元，且感恩節前持續上漲。

截至目前，伊利諾州All Grass Farms及州內大多數火雞養殖場尚未受影響，僅八個農場通報病例，其中只有兩個是火雞群。業者McConville表示，他們的家禽多在戶外放養，「我們只能盡力保持牠們健康，目前為止都還好，敲敲木頭。」

然而，中西部主要產火雞州受創嚴重。自8月以來，全美已有近200萬隻火雞受病毒影響，占新增病例約24%，儘管火雞僅占全美家禽存量的2%。明尼蘇達州疫情尤為嚴重，截至上周，超過71.6萬隻商業火雞被感染或暴露，自年初以來累計超過100萬隻。明州去年生產火雞數量居全美首位。

禽流感的反覆爆發與候鳥遷徙密切相關。明尼蘇達州獸醫與公共衛生專家Michelle Kromm指出，「候鳥在遷徙前聚集時互相傳播病毒，造成禽流感持續存在。」自2022年春季首次檢出後，病毒仍透過野生鳥類散播至家禽。USDA自2022年以來已撲殺或因病毒死亡逾1.83億隻商業禽類，且無治療方法。

專家表示，火雞母雞死亡將影響未來供應鏈，「每隻育種母雞代表多隻未來可生產的火雞，調整供應需要時間。」因應禽流感，感染或暴露的家禽必須全部撲殺，農場可能獲政府補助，但不足以完全彌補損失。

小型農場如McConville與Wanda Farms的火雞售價較高，每磅7.95至10元，但因品質優良且為放養有機火雞，仍有固定消費群。

整體而言，禽流感已成美國家禽業的新常態，尤其在節日期間對市場供應與價格造成明顯壓力。消費者若選擇新鮮火雞，需準備支付更高價格；而選擇冷凍火雞則相對受影響較小。

禽流感 明尼蘇達州 感恩節

