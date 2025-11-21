我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

芝加哥亞裔掌廚餐廳Kasama 摘下米其林二星

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由亞裔Tim Flores(左三)、Genie Kwon(右一)經營的Kasama餐廳，晉升為米其林二星。(Kasama餐廳臉書)
由亞裔Tim Flores(左三)、Genie Kwon(右一)經營的Kasama餐廳，晉升為米其林二星。(Kasama餐廳臉書)

米其林(Michelin)指南東北區頒獎典禮19日在費城舉行，芝加哥餐飲版圖再添新星。由亞裔廚師主理、主打菲律賓菜色的Kasama餐廳榮升二星。此外，從2010年登上三星頂級餐廳的Alinea，被降為二星，芝城榮獲三星的餐廳，因此僅剩Smyth一家。

Kasama的料理以菲律賓菜著稱。(Kasama餐廳臉書)
Kasama的料理以菲律賓菜著稱。(Kasama餐廳臉書)

位於芝城西環區的Smyth，主廚為John Shields夫婦。餐廳採取開放式廚房，客人可以看到料理過程，感受到廚師與團隊的投入。根據米其林 國際指南負責人Gwendal Poullennec的說法，評鑑員一致認為Smyth的團隊展現出「高峰創造力 (peak creativity)、精密(precision)和極佳團隊合作(teamwork)。

Alinea主廚Grant Achatz在社群媒體表示，餐廳降為二星感到失望，但承諾會繼續追求創意與完美。

與Alinea同獲二星的餐廳，還有Ever、Kasama、Oriole。其中Kasama則位於東烏克蘭村，由菲律賓裔廚師Tim Flores與韓裔的Genie Kwon經營，這家菲律賓餐廳與烘焙店首次榮登二星。

米其林指南稱，「Flores的背景為現代菲律賓料理提供靈感，而Kwon的甜點訓練則提升了餐廳的甜點水準。在簡樸的空間中，兩人以令人驚艷的創意烹調料理。傳統家常菜經重新詮釋後更顯優雅精緻，例如將文蛤與野生蘑菇製作成的「阿斗波」(adobo)料理，酸甜鹹味達到完美平衡。」

由亞裔Tim Flores(左三)、Genie Kwon(右一)經營的Kasam...
由亞裔Tim Flores(左三)、Genie Kwon(右一)經營的Kasama餐廳的麵包非常著名。(Kasama餐廳臉書)

Kasama於2022年首次獲一星，成為全球首家獲米其林星的菲律賓餐廳，這次更晉升為二星。頒獎典禮當晚，Kwon表示：「我們從未想過會開設品嚐菜單餐廳。我們原本只想開一家社區餐廳，並於2020年7月營運。回頭看，真不敢相信我們能走到今天。」

首獲一星的Feld位於烏克蘭村，以27道菜品的品嚐菜單聞名。指南指出，Feld以農場食材為核心，呈現值得一星的用餐體驗。Feld同時獲得米其林「綠星」獎，表彰其在餐飲業可持續發展實踐的領先地位。

Fulton Market的高級餐廳Ever除拿下二星外也獲頒服務獎，Ever自2020年開業以來，主廚Curtis Duffy以創意料理廣受讚譽，並保有二星殊榮。

米其林星由匿名評鑑員評定，是廚師與團隊的高度榮譽。評定標準包括食材品質、風味協調、烹飪技術、廚師個人風格以及菜單一致性。

榮獲米其林一星的餐廳，還有Atelier、Boka、Cariño、El Ideas、Elske、Esmé、Feld、Galit、Indienne、Mako、Moody Tongue、Next、Schwa、Sepia、Topolobampo。

芝城 烏克蘭 三星

上一則

新澤西州呼吸道病毒肆虐 住院者多長者、幼童

下一則

遵守報到20年 馬馬里蘭州亞裔婦人仍遭遣返越南

延伸閱讀

芝亞裔主廚餐廳Kasama 拿下米其林二星

芝亞裔主廚餐廳Kasama 拿下米其林二星
芝捷運驚悚縱火 男子隨機潑汽油後點火燒人

芝捷運驚悚縱火 男子隨機潑汽油後點火燒人
曾被指中國間諜 菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

曾被指中國間諜 菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁
教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名

教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名

熱門新聞

約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
帶領移民執法隊伍的海關與邊境保護局指揮官博維諾(中)，據悉將轉往夏樂展開新一波行動。(路透)

芝城之後移民大掃蕩最新目標地：北卡夏樂

2025-11-14 09:09

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據