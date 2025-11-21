芝加哥亞裔掌廚餐廳Kasama 摘下米其林二星

由亞裔Tim Flores(左三)、Genie Kwon(右一)經營的Kasama餐廳，晉升為米其林二星。(Kasama餐廳臉書)

米其林(Michelin)指南東北區頒獎典禮19日在費城舉行，芝加哥餐飲版圖再添新星。由亞裔廚師主理、主打菲律賓菜色的Kasama餐廳榮升二星。此外，從2010年登上三星 頂級餐廳的Alinea，被降為二星，芝城 榮獲三星的餐廳，因此僅剩Smyth一家。

Kasama的料理以菲律賓菜著稱。(Kasama餐廳臉書)

位於芝城西環區的Smyth，主廚為John Shields夫婦。餐廳採取開放式廚房，客人可以看到料理過程，感受到廚師與團隊的投入。根據米其林 國際指南負責人Gwendal Poullennec的說法，評鑑員一致認為Smyth的團隊展現出「高峰創造力 (peak creativity)、精密(precision)和極佳團隊合作(teamwork)。

Alinea主廚Grant Achatz在社群媒體表示，餐廳降為二星感到失望，但承諾會繼續追求創意與完美。

與Alinea同獲二星的餐廳，還有Ever、Kasama、Oriole。其中Kasama則位於東烏克蘭 村，由菲律賓裔廚師Tim Flores與韓裔的Genie Kwon經營，這家菲律賓餐廳與烘焙店首次榮登二星。

米其林指南稱，「Flores的背景為現代菲律賓料理提供靈感，而Kwon的甜點訓練則提升了餐廳的甜點水準。在簡樸的空間中，兩人以令人驚艷的創意烹調料理。傳統家常菜經重新詮釋後更顯優雅精緻，例如將文蛤與野生蘑菇製作成的「阿斗波」(adobo)料理，酸甜鹹味達到完美平衡。」

由亞裔Tim Flores(左三)、Genie Kwon(右一)經營的Kasama餐廳的麵包非常著名。(Kasama餐廳臉書)

Kasama於2022年首次獲一星，成為全球首家獲米其林星的菲律賓餐廳，這次更晉升為二星。頒獎典禮當晚，Kwon表示：「我們從未想過會開設品嚐菜單餐廳。我們原本只想開一家社區餐廳，並於2020年7月營運。回頭看，真不敢相信我們能走到今天。」

首獲一星的Feld位於烏克蘭村，以27道菜品的品嚐菜單聞名。指南指出，Feld以農場食材為核心，呈現值得一星的用餐體驗。Feld同時獲得米其林「綠星」獎，表彰其在餐飲業可持續發展實踐的領先地位。

Fulton Market的高級餐廳Ever除拿下二星外也獲頒服務獎，Ever自2020年開業以來，主廚Curtis Duffy以創意料理廣受讚譽，並保有二星殊榮。

米其林星由匿名評鑑員評定，是廚師與團隊的高度榮譽。評定標準包括食材品質、風味協調、烹飪技術、廚師個人風格以及菜單一致性。

榮獲米其林一星的餐廳，還有Atelier、Boka、Cariño、El Ideas、Elske、Esmé、Feld、Galit、Indienne、Mako、Moody Tongue、Next、Schwa、Sepia、Topolobampo。