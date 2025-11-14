國會通過 全美禁售會上癮或產生迷幻效果的「致嗨」工業大麻產品

工業大麻產品越來越多樣。(路透)

隨著聯邦政府關門結束，國會通過重啟政府運作法案時，附帶了一項條款：禁止販售具有吃了會上癮或產生迷幻效果的「致嗨」工業大麻 產品(hemp products that get people high)。此舉將衝擊年銷售額近30億元的市場，這項聯邦措施是在伊利諾州 議員未能就大麻與工業大麻產業規範達成共識後出台。合法大麻業者支持這項新禁令，而工業大麻業者則希望以監管方式持續經營。

伊利諾州州長普立茲克曾支持全面禁令，並威脅必要時採取行政手段。該州參議會雖通過禁令，但眾議會未排入表決，部分高中生因食用工業大麻送醫事件引發爭議。

工業大麻業者指出，禁令可能迫使公司關閉，數千個工作機會受影響。芝加哥 THC飲品公司Plift執行長麥克弗雷斯(Glenn McElfresh)表示，禁令將傷害依靠THC控制酗酒的人群，「禁令未助公共健康，合理監管才是解方」。芝加哥市長強森先前提議規範工業大麻生產、成分、包裝、許可與課稅，該舉措預計可帶來1000萬元稅收，但之前因聯邦沒有確切規定，使市府已將收入移出預算。

工業大麻源自大麻植物，依2018年聯邦農業法定義，其delta-9 THC含量低於0.3%。業者透過 delta-8、delta-10 等替代大麻素，使產品仍具「致嗨」的上癮或產生迷幻效果。美國毒物中心統計，2021至2025年間共有1萬434起 delta-8 THC暴露案例，多數涉及兒童，症狀包括嗜睡、嘔吐、混亂、幻覺及行動不協調，嚴重中毒可能導致心跳異常、低血壓、呼吸困難及昏迷。

伊州大麻商業協會執行長英格拉姆(Tiffany Chappell Ingram)表示，禁令平衡了受嚴格監管的大麻業者與未受管制的「致嗨」工業大麻市場，但過渡期仍需保護居民安全。新規定將每容器THC含量限制在0.4毫克以下，不具致嗨效果。

Chi'Tiva店主查爾斯．吳(Charles Wu)指出，禁令將影響農民及零售商，也衝擊便利店、雜貨店及加油站等銷售管道，價格通常低於合法藥房。他稱：「我們在芝加哥的規範方案本有正向進展，這又是一例政府過度干預。」

反大麻團體歡迎禁令，Smart Approaches to Marijuana表示，「國會將人民利益置於企業利潤之上，是勝利。」在總統川普簽署法案後，禁令預計在一年後生效。