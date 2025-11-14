國會通過 全美禁售會上癮或產生迷幻效果的「致嗨」工業大麻產品

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
工業大麻產品越來越多樣。(路透)

隨著聯邦政府關門結束，國會通過重啟政府運作法案時，附帶了一項條款：禁止販售具有吃了會上癮或產生迷幻效果的「致嗨」工業大麻產品(hemp products that get people high)。此舉將衝擊年銷售額近30億元的市場，這項聯邦措施是在伊利諾州議員未能就大麻與工業大麻產業規範達成共識後出台。合法大麻業者支持這項新禁令，而工業大麻業者則希望以監管方式持續經營。

伊利諾州州長普立茲克曾支持全面禁令，並威脅必要時採取行政手段。該州參議會雖通過禁令，但眾議會未排入表決，部分高中生因食用工業大麻送醫事件引發爭議。

工業大麻業者指出，禁令可能迫使公司關閉，數千個工作機會受影響。芝加哥THC飲品公司Plift執行長麥克弗雷斯(Glenn McElfresh)表示，禁令將傷害依靠THC控制酗酒的人群，「禁令未助公共健康，合理監管才是解方」。芝加哥市長強森先前提議規範工業大麻生產、成分、包裝、許可與課稅，該舉措預計可帶來1000萬元稅收，但之前因聯邦沒有確切規定，使市府已將收入移出預算。

工業大麻源自大麻植物，依2018年聯邦農業法定義，其delta-9 THC含量低於0.3%。業者透過 delta-8、delta-10 等替代大麻素，使產品仍具「致嗨」的上癮或產生迷幻效果。美國毒物中心統計，2021至2025年間共有1萬434起 delta-8 THC暴露案例，多數涉及兒童，症狀包括嗜睡、嘔吐、混亂、幻覺及行動不協調，嚴重中毒可能導致心跳異常、低血壓、呼吸困難及昏迷。

伊州大麻商業協會執行長英格拉姆(Tiffany Chappell Ingram)表示，禁令平衡了受嚴格監管的大麻業者與未受管制的「致嗨」工業大麻市場，但過渡期仍需保護居民安全。新規定將每容器THC含量限制在0.4毫克以下，不具致嗨效果。

Chi'Tiva店主查爾斯．吳(Charles Wu)指出，禁令將影響農民及零售商，也衝擊便利店、雜貨店及加油站等銷售管道，價格通常低於合法藥房。他稱：「我們在芝加哥的規範方案本有正向進展，這又是一例政府過度干預。」

反大麻團體歡迎禁令，Smart Approaches to Marijuana表示，「國會將人民利益置於企業利潤之上，是勝利。」在總統川普簽署法案後，禁令預計在一年後生效。

