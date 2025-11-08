槍殺芝城2華男 25歲非裔嫌2項一級謀殺罪成

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
熊偉忠（左）與汴華一（右）。（家人提供）
芝加哥陪審團7日裁定，5年多前槍殺華男汴華一（39歲）、熊偉忠（38歲）的非裔兇嫌湯瑪斯(Alvin Thomas，現年25歲)，兩項一級謀殺罪成。

檢察官Franka D’Antignac在結案陳詞時，直指湯瑪斯是冷血殺手，在短短不到一分鐘近距離開槍射殺兩條無辜生命，檢警證據確鑿，檢方並批嫌犯前科累累，在該槍案前在華埠廣場附近多次試圖闖入路旁車輛，意有所圖且完全非其自稱的自我防衛。

被告律師在結案陳詞時表示，湯瑪斯案發當晚行經熊跟汴停車地點時，向兩人叫了聲「yo」，沒想就被體重300多磅的汴華一攻擊，導致他摔倒在地，辯方律師還指稱，接著汴坐在他身上控制他，而這時熊偉忠也下車用腳踢他，面對兩人的聯手攻勢，湯瑪斯被迫開槍自衛，因此堅持無罪。

對於辯方律師的說法，檢察官Angel Eggleston反駁表示，湯瑪斯明顯說謊，根據證據顯示，現場一共4聲槍響，熊偉忠頭部及右臉頰各中一槍，汴華一則是頭頂中致命一槍，全部都為近距離開槍，手法凶殘。

此外檢察官Angel Eggleston稱，由監視影片可以看到，兇嫌從進入案發停車場到跑離現場總共才37秒時間，完全不可能期間還發生打鬥、反抗等情況。檢察官重申兇嫌說謊。

受害家屬法律援助律師王志東向本報記者表示，湯瑪斯為被告方唯一證人，他6日聲淚俱下自證稱，自己無端遭汴、熊二人攻擊，因擔心自己生命安全，因此拔槍開槍警告，之後向汴、熊兩人開槍後逃跑。

然而隨後在檢察官的交叉詢問中，被告卻在被捕之後和警察說自己不記得當時發生了什麼事情，而且也從未跟警方講過任何與汴、熊發生打鬥及衝突情況。

湯瑪斯7日身穿紅色套頭上衣、黑色西褲，全程坐在其辯護律師旁，不時拿筆在筆記本上寫字，期間也多次向坐在法庭右側第一排的家人交流眼神。

熊偉忠的妻子Jenny則由王志東陪同出庭聆審，在檢方播放熊、汴兩人頭部中彈照片時，Jenny忍不住傷心流淚。

四、五十位關切該案的華人7 日湧入法庭聆審，並一致表達對司法伸張的期待。

這起凶殘槍擊案由瓦爾許(Neera Walsh)擔任法官。在檢辯結案陳詞告一段落，由12位陪審員進行裁決。

熊偉忠、汴華一在2020年2月8日午夜到9日凌晨，與友人、親戚一起到餐廳歡慶元宵節，度過迎接充滿希望新年，然而聚會後兩人卻命喪槍口。檢察官稱，熊偉忠頭部中了兩槍，滿臉是血倒在車旁，汴華一則是臉部朝下躺在滿地的血跡之中。熊偉忠的妻子也因此失去丈夫、好友。

檢方提到，芝加哥警察在案發後很快在附近逮捕了兇嫌，並採集到槍手的鞋印、鞋上DNA等，均直指湯瑪斯就是槍手。

湯瑪斯當天開槍打死兩名華人時，仍在另一宗槍擊案的保釋期。根據檢察官辦公室指出，背負兩項一級謀殺控罪的湯瑪斯罪成，將面臨無假釋的終身監禁。

受害者家屬Jenny在庭審結束後痛哭，她感謝檢察官、社區對該案的關注及支持，她也特別謝謝過去五年多來律師王志東的協助。全案將在12月18日量刑。

Alvin Thomas。 （本報檔案照）
熊偉忠妻子Jenny(前左一）與家屬法律援助律師王志東（前左二）步出法庭。（特派...
熊偉忠妻子Jenny(前左一）與家屬法律援助律師王志東（前左二）步出法庭。（特派員黃惠玲／攝影）

華人 槍擊 芝加哥

