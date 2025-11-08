伊州開始發部分糧食券 白宮上訴添不確定

EBT卡在坊間許多超市、雜貨店均能使用。(特派員黃惠玲／攝影)

由於聯邦法官日前下令川普 政府須於周五(7日)前全額撥付聯邦糧食補助計畫(SNAP)資金，因此伊利諾州近200萬名依賴SNAP的居民，將從7日起陸續收到部分11月福利金。不過，川普政府已對該裁決提出上訴，全美約4200萬名糧食券受益人陷入不確定狀態。

伊州 公共衛生廳(IDPH)表示：「伊州SNAP用戶將於11月7日至20日間陸續收到部分11月補助。原定於11月1日至6日發放的福利，將順延六天發放，例如11月1日的款項將於7日入帳，11月2日的款項於8日入帳，以此類推。」

川普政府宣布，本月SNAP福利將「大幅縮減」，部分民眾甚至可能整月領不到任何補助。副總統范斯批評法院命令「荒謬」，聲稱「一名聯邦法官竟指示我們在民主黨 造成的政府關門期間該如何分配資金。我們希望民主黨能重新開放政府，這樣我們才能資助SNAP並推動更多有利於美國人民的政策。」

民主黨眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)則回應表示，民主黨隨時準備與共和黨協商解決政府關門危機，並「尋找兩黨合作的出路，處理當前壓垮全國家庭的醫療與經濟問題」。

目前，民眾持有的糧食券卡內若仍有先前月份餘額，仍可照常使用。

在聯邦資金遲遲未確定之際，伊州州長普立茲克上月已撥出2000萬元州府資金支援全州糧食銀行與食物發放中心，以協助弱勢家庭度過這段艱難時期。

伊州公共衛生廳表示，將持續更新SNAP受益人相關最新訊息，提醒民眾密切關注後續公告。