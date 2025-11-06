伊州2026國會議員選舉 5空缺近50人參選

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
隨著2026年國會選舉臨近，伊利諾州國會成員面臨重大變局。截至目前，伊州已有五個聯邦眾議院的議員席次空缺，其中兩席因現任議員尋求更高公職，三席因退休而空缺。

其中最新宣布退出連任選舉的國會眾議員，為伊州第四選區的賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)。他表示，考慮自己的健康以及家庭因素，決定不再參選連任。而賈西亞的幕僚長派蒂‧賈西亞(Patty Garcia)在4日最後期限當天提交了參選文件，也因此成為民主黨該選區的唯一候選人。

在伊州第二選區，角逐情況則更為激烈，共多達10名民主黨候選人提交參選，爭取凱利(Robin Kelly)離開席位後的空缺，凱利將轉戰聯邦參議員職位。

包括華埠等華人聚居的第七選區，從1990年來一直由現任眾議員戴維斯(Danny Davis)掌控，目前該區吸引13名民主黨候選人角逐。

第八選區的克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)也宣布改參選聯邦參議員，民主黨已有八名候選人表示願意接棒該選區的眾議員職位。第九選區方面，夏考斯基(Jan Schakowsky)宣布退休後，共有17名候選人先後加入競逐。

政治分析師利斯內克(Paul Lisnek)表示：「這些選區傳統上是民主黨的安全席位，選後很可能仍維持民主黨控制。」

候選人涵蓋民主黨內不同派系，包括中間派的務實型候選人以及主張全面改革的進步派。利斯內克分析：「民主黨目前正試圖摸索，究竟黨內傾向激進左派，還是維持中間甚至傳統進步的路線。」

至於共和黨在空缺席次的布局，第二選區有兩人參選，第四選區一人，第七選區兩人，第八選區四人，第九選區四人。

這場選舉將決定伊州未來國會代表團的面貌，也被視為全國政治版圖的重要風向標。

民主黨 伊州 眾議員

加州重畫選區公投過關 共和黨促法院頒禁令阻2026生效

民主黨地方選舉完勝 更堅持健保補貼換取結束政府停擺

WSJ：民主黨3場大勝開拓復興之路 共和黨應視「預警」

民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮

