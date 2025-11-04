替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝加哥華女遭聯邦控罪

芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

芝加哥 一名華人女子蕭梅(Xiao Mei，音譯)因涉嫌洗錢大筆疑似毒品收益，遭聯邦官員逮捕，案件牽涉墨西哥 毒品集團與中國加密貨幣 網絡。根據最近解封的聯邦起訴書，蕭梅被指控在2024年2月至7月間，多次主導在華埠與河北區(River North)的大額現金交易，將疑為毒品收益的鉅款轉回中國。

國土安全調查局(Homeland Security Investigations)表示，蕭梅被指為芝加哥中國洗錢網中介，她經常透過微信安排從毒販同夥手中取走大量美金，並利用加密貨幣及「鏡像交易」(mirror transactions)方式，即「錢留在原地，帳面上顯示錢已到另一國」隱藏資金來源並避開金融監管，將資金轉回中國。

調查顯示，多筆現金交付經警犬檢測均呈現毒品殘留。

聯邦官員指出，蕭梅的活動符合墨西哥洗錢及毒品販運組織(MLDTOs)用來掩飾毒品收益的模式。這些組織通常從南美購買古柯鹼，經墨西哥走私入美；也會在墨西哥生產、加工海洛因、冰毒與大麻，再向北販售，產生巨額現金利潤。

起訴書中提到，一名執法人員透露，蕭梅幾乎每天都在聯絡處理大額現金交易，但通常不願單獨與「外國人」碰面，「外國人」指任何非華裔人士。舉例來說，在一起交易中，她接受兩名乘坐白色車輛的人交付的一個黑色袋子，內有約4萬美元，她當晚立刻把現金交給河北區同夥，再轉入中國銀行帳戶。其他監控交易包括3月5日轉帳5萬美元、4月5日取款10萬美元，以及5月的3萬6000美元與5萬1500美元交付。

最終在2024年7月15日，執法部門在蕭梅疑似計畫再進行一筆8萬美元交易時，攔下她的白色保時捷車，從其腰包中找到現金與兩支手機，警犬再次對毒品氣味做出反應。蕭梅被拘留後拒絕發表任何聲明。

起訴書還指出，一名被稱為「B」的人在2024年2月曾交付現金給蕭梅，後承認自己是墨西哥「老大」的運送員，每次交付可獲750元報酬，負責在拉美與中國中介之間轉移毒品收益。該證人協助執法單位並取得報酬，且獲應允不會留下犯罪紀錄。

檢方已依據洗錢及經營未註冊匯款業務對蕭梅提出指控。