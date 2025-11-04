我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝加哥華女遭聯邦控罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)
芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

芝加哥一名華人女子蕭梅(Xiao Mei，音譯)因涉嫌洗錢大筆疑似毒品收益，遭聯邦官員逮捕，案件牽涉墨西哥毒品集團與中國加密貨幣網絡。根據最近解封的聯邦起訴書，蕭梅被指控在2024年2月至7月間，多次主導在華埠與河北區(River North)的大額現金交易，將疑為毒品收益的鉅款轉回中國。

國土安全調查局(Homeland Security Investigations)表示，蕭梅被指為芝加哥中國洗錢網中介，她經常透過微信安排從毒販同夥手中取走大量美金，並利用加密貨幣及「鏡像交易」(mirror transactions)方式，即「錢留在原地，帳面上顯示錢已到另一國」隱藏資金來源並避開金融監管，將資金轉回中國。

調查顯示，多筆現金交付經警犬檢測均呈現毒品殘留。

聯邦官員指出，蕭梅的活動符合墨西哥洗錢及毒品販運組織(MLDTOs)用來掩飾毒品收益的模式。這些組織通常從南美購買古柯鹼，經墨西哥走私入美；也會在墨西哥生產、加工海洛因、冰毒與大麻，再向北販售，產生巨額現金利潤。

起訴書中提到，一名執法人員透露，蕭梅幾乎每天都在聯絡處理大額現金交易，但通常不願單獨與「外國人」碰面，「外國人」指任何非華裔人士。舉例來說，在一起交易中，她接受兩名乘坐白色車輛的人交付的一個黑色袋子，內有約4萬美元，她當晚立刻把現金交給河北區同夥，再轉入中國銀行帳戶。其他監控交易包括3月5日轉帳5萬美元、4月5日取款10萬美元，以及5月的3萬6000美元與5萬1500美元交付。

最終在2024年7月15日，執法部門在蕭梅疑似計畫再進行一筆8萬美元交易時，攔下她的白色保時捷車，從其腰包中找到現金與兩支手機，警犬再次對毒品氣味做出反應。蕭梅被拘留後拒絕發表任何聲明。

起訴書還指出，一名被稱為「B」的人在2024年2月曾交付現金給蕭梅，後承認自己是墨西哥「老大」的運送員，每次交付可獲750元報酬，負責在拉美與中國中介之間轉移毒品收益。該證人協助執法單位並取得報酬，且獲應允不會留下犯罪紀錄。

檢方已依據洗錢及經營未註冊匯款業務對蕭梅提出指控。

墨西哥 加密貨幣 芝加哥

上一則

新澤西中美商會年度盛會 Peter Young獲終身成就獎

下一則

萬聖節驚魂 芝加哥華人父女家門口遭持槍搶劫

延伸閱讀

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪
台網紅謝侑芯猝死 黃明志認共度一夜 房內搜出壯陽藥、疑似毒品

台網紅謝侑芯猝死 黃明志認共度一夜 房內搜出壯陽藥、疑似毒品
聯邦關門拖延取暖補助 低收戶陷困

聯邦關門拖延取暖補助 低收戶陷困
撞車槍擊後 屋崙市長宣布：聯邦特工灣區行動取消

撞車槍擊後 屋崙市長宣布：聯邦特工灣區行動取消

熱門新聞

美國國土安全部長諾姆(中)與印州州長布勞恩(右二)等人，說明「中途閃電戰」最新抓捕情形。(路透)

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

2025-10-31 09:24
芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
如果聯邦終止補貼，賓州歐記健保明年保費均漲幅度超過100％。(路透)

補貼終止 賓州歐記健保明年保費均漲102% 這地區漲4倍

2025-10-29 12:53
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉