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芝去年竊車案下降27% 這款車被盜反暴增155%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝市2024年的汽車竊案中，凌志廠牌失竊率激增155％。(凌志車官網)
芝市2024年的汽車竊案中，凌志廠牌失竊率激增155％。(凌志車官網)

芝加哥今年多數暴力犯罪呈現下降趨勢。根據市府「暴力事件數據儀表板」(Violence Reduction Dashboard)，僅性侵案與人口販運案分別上升2.5%與30%。此外，槍枝暴力追蹤數據顯示，過去12個月槍擊受害者人數(含致死與非致死)更跌到2013年以來最低。

根據芝加哥CBS分析警方數據發現，2024年車輛竊盜案整體下降27%，此趨勢持續至今年5月4日止，汽車竊案更減少了35%。

芝加哥警察局中央情報部門指揮官科斯特洛(Andrew Costello)表示：「我們正朝正確方向前進。」他指出警方能切身感受此類犯罪對社區的衝擊：「我們與家人同樣生活在芝加哥，也曾是車輛竊盜的受害者。」

當局將破案率提升歸功於多項措施，其中「車牌辨識技術」被視為關鍵突破。伊利諾州汽車竊盜專案組(ISATT)組長布羅修斯(Lt. Adam Broshous)指出：「這項技術大幅提升辦案效率。」今年ISATT已尋回143輛被竊車輛，提出85項刑事指控(含45項重罪)，並查獲16把槍枝。

儘管整體竊車數據改善，道奇(Dodge)、吉普(Jeep)等高價車款竊案卻逆勢上升。CBS的分析數據顯示，2024年凌志(Lexus)豪華車失竊量超過400輛，同比激增155%，創十年新高；吉普車竊案增加28%(1700輛)；道奇車款則上升6%(1500輛)。

警方發現，這些車款常被用於其他犯罪。社區警務副主任布魯克斯(Glen Brooks)透露：「竊賊不再只是拆解零件，而是將車輛作為搶劫工具。」科斯特洛更警告：「汽車竊盜已成為更嚴重犯罪的開端，包括劫車與槍擊事件。」

2023年芝加哥汽車竊盜案達3萬1565件，其中起亞(Kia)與現代(Hyundai)車款占大宗。隨著兩大車廠為逾百萬輛車免費升級防盜軟體，2024年相關竊案減少近50%，總案件數降至2萬3135件。

盡管數據改善，2024年竊案數仍比2021年高出107%。當局除運用直升機與車牌辨識技術外，也特別提到社區教育的重要性。布魯克斯表示：「強化青少年宣導、提升財產防護、促進鄰里合作，都能有效降低犯罪動機。」

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