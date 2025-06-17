川普要求ICE 優先驅逐「民主黨城」無證客

總統川普(左)在空軍上校歐喬亞(Angela F. Ochoa，右)陪伴下準備搭乘空軍一號前往加拿大出席G7會議。(美聯社)

川普 總統15日指示聯邦移民 官員優先驅逐民主黨執政城市的無證移民。此前，洛杉磯 、芝加哥、紐約等其他主要城市爆發了大規模抗議活動，反對川普政府的移民政策。

在此同時，根據指出，川普政府已指示暫停在農場、餐廳和飯店的移民逮捕行動，因川普擔憂強硬執法會對這些行業帶來影響。

川普在社交媒體發文中呼籲移民和海關執法局(ICE)官員，應「竭盡全力實現這一重要目標：執行史上最大規模的集體驅逐計畫」。

他補充說，為達成此目標，官員「必須擴大在美國最大城市(如洛杉磯、芝加哥和紐約)拘留和驅逐無證移民的努力，這些城市居住著數以百萬計的無證移民」。

美聯社報導，川普的聲明發布前，聯邦政府已加強執法數周。白宮副幕僚長兼川普移民政策主要領導人物米勒(Stephen Miller)表示，ICE官員的每日逮捕目標將從川普第二任期前五個月的約650人提高到至少3000人。

不過，據一名匿名美國官員透露，原本將針對農場、餐廳和旅館展開的逮捕行動已經暫時停止，因川普對強硬執法將對這些行業帶來影響表示擔憂。

針對聯邦移民執法突襲的抗議活動正在全國各地爆發。

川普移民政策的反對者14日走上街頭，參與「不要國王」(No Kings)示威活動，當天的抗議活動大多和平進行，但洛杉磯警方在活動結束後使用催淚瓦斯和人群控制彈驅散抗議者，俄勒岡州波特蘭的警察也發射催淚瓦斯和投射物，驅散在ICE大樓前抗議至深夜的人群。同一天，川普在華府為美國陸軍成立250年舉行盛大閱兵。

川普是在前往加拿大參加七國集團(G7)經濟峰會途中，通過社交媒體呼籲加強在民主黨控制城市的執法。

15日晚間，川普從白宮出發前往G7時向記者表示，他決定向洛杉磯部署國民兵是該市抗議活動和平進行的原因。「如果我們沒有國民兵待命，他們會把洛杉磯撕碎。」川普說。