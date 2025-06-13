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更多ICE探員將突襲芝加哥工作場所 市長籲強森民眾參與和平抗爭

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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聯邦上周出動大批探員在芝市移民例行報到辦公室抓捕10多位移民。(25區區長提供 )
聯邦上周出動大批探員在芝市移民例行報到辦公室抓捕10多位移民。(25區區長提供 )

芝加哥市長強森政府表示，芝市為川普政府針對的五個藍色(民主黨)城市之一。市政府官員獲悉，美國移民與海關執法局(ICE)探員已接到48小時待命部署通知，預計更多聯邦ICE探員將很快抵達芝城展開工作場所突襲。在此同時，強森也鼓勵芝加哥人踴躍挺身抗爭，否則「今天某個弱勢群體成為目標，明天就會輪到其他群體。」

強森說，上周聯邦探員在南密西根大道的移民例行報到ISAP辦公室，拘捕了10多人。強森政府預判ICE將升級新一波的行動手段。

市長幕僚長帕喬內-薩亞斯(Cristina Pacione-Zayas)透露，「將會出現戰術小隊和迷你坦克等裝備。他們計畫開展類似洛杉磯的突襲行動，」但市長辦公室希望避免給川普總統派國民兵和海軍陸戰隊進駐芝城的藉口，因此也敦促接下來示威活動的抗議者，應依法和平集會。

強森提到，「一旦有些人可能逾越憲法保護的界限。那麼涉事者必將被追責，」市長表示，從民主黨全國代表大會到加薩抗議事件的處理經驗證明，芝加哥警方完全有能力獨立應對各類抗議活動和社會動蕩。「無論是5人、5000人還是5萬人的集會，保障安全都是警方的職責所在。」

他也解釋了上周傳出芝警疑與聯邦探員合作落實移民執法的說法，強森指出，州法、地方法均禁止芝加哥警方配合ICE，但若抗議活動危及市民安全，警員可到場維持秩序。

強森在批評總統移民政策時直言不諱稱：「能做出這種事的人，心理絕對扭曲病態。」

在等待ICE突襲行動的同時，更多抗議活動從12日陸續登場，14日更將迎來大規模示威。市長表示正與郡、州政府保持密切協調，同時持續與抗議組織者進行對話，確保示威不會失控。

ICE 移民 芝加哥

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