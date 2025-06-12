涉歧視 芝賭場限少數族裔購初始股和解

原先僅限定少數族裔認購的貝利賭場公司(Bally's)初始股，經保守派活動團體提告歧視 後，雙方已達成聯邦訴訟和解，但和解條款未對外公開。

貝利公司為重啟2.5億元賭場股份首次公開發行(IPO)，今春已廢除少數族裔投資限制條款，現仍等待美國證券交易委員會(SEC)核准。這項IPO最初於去年冬季宣布時，僅限女性、非裔及其他被認定「因種族、族裔偏見或文化歧視而處於社會劣勢」的群體認購。

此規定源自貝利與前市長萊特福特(Lori Lightfoot)辦公室簽署的「主辦社區協議」，旨在確保25%賭場股權由多元背景投資者持有。但今年1月，美國平等權利聯盟與德州白人投資者費雪(Richard Fisher)、艾倫奧夫(Phillip Aronoff)提起訴訟，指控該政策「基於不可改變的生理特徵」構成歧視。

在川普政府全面清除多元化政策的背景下，貝利公司4月將認購資格擴及所有背景投資者，但「優先考慮芝加哥 及伊利諾州 居民」。根據與芝市的合約，貝利仍須達成25%少數族裔持股目標。本案被告除貝利公司外，還包括芝加哥市政府與伊利諾州博弈委員會。

這樁受阻的IPO只是該公司耗資17億元芝城賭場計畫的障礙之一，該項目原定2026年9月在西芝加哥大道777號開幕，但先後因設計損及市政水管、拆除事故碎屑汙染芝加哥河等問題受阻。上月又傳出有犯罪背景的廢棄物處理商參與工程，導致監管機構再次勒令停工。與此同時，貝利在芝市梅迪納神廟的臨時賭場營收也未達預期。