芝抗議不斷 川普強硬突襲 6萬走線華人陷恐懼

華埠更好團結聯盟主任陳本恩(前持麥克風者)呼籲聯邦停止強硬執行驅逐移民。(伊州移難民權益聯盟提供)

回應總統川普 的強硬移民 突襲行動，芝加哥 連續多日舉行示威抗議。華埠更好團結聯盟主任陳本恩在市中心的一場示威中提到，根據估計，從2023年至今，約有六萬華人走線進入美國，這些人與其他移民一樣，想要追求更好的生活，但現在卻因執政者的政策遭到阻擋，有關當局甚至強硬突襲逮捕，導致移民社區惶惶終日。

伊利諾州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、賈西亞(Jesus 'Chuy' Garcia)一致譴責川普政府的殘忍，並表示將堅定站在「反對立場」，更呼籲選民在明年國會改選積極投票，以期翻轉目前共和黨掌控國會的情勢。

上周11日的移民掃蕩行動，導致聯邦探員與社區組織者及多名芝加哥市議員爆發肢體衝突。倡議者估計，於芝市「強化監督報到計畫」(SAP)辦公室的突擊檢查中，至少有20人被捕。9日晚間的抗議活動地點在芝加哥警局總部(南密西根大道3510號)，旨在譴責芝加哥警方涉嫌與聯邦探員合作進行逮捕。

芝加哥組織者還計畫於10日下午5時30分，在市區聯邦廣場，抗議川普日前調動國民警衛隊應對洛杉磯地區反移民打壓的示威者。

伊州聯邦議員賈西亞9日在市區的抗議行動中上午表示，「ICE將人們從工作場所、家中和社區帶走，父母與孩子分離，人們在以為只是例行報到時被綁架。國民警衛隊像對待侵略者一樣巡邏社區，這是有意為之的殘忍。」

華埠更好團結聯盟主任陳本恩也出席了該場示威，她提到，根據估計，從2023年至今，約有六萬個華人走線進入美國，這些人與其他移民一樣，想要追求更好的生活，但現在卻因執政者的政策遭到阻擋，有關當局甚至以強硬突襲方式逮捕移民。

伊州聯邦眾議員戴維斯9日出席華埠活動時接受本報記者訪問表示，共和黨政治人物近日對於移民社區的強硬行動，是一場針對民主黨人的攻擊，他說，民主黨不會因為這樣的情況退縮，將堅定站在「反對立場」，守護司法公義與移民權益。

芝市25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)表示，日前大家目睹了聯邦移民執法人員的可恥逮捕事件，「我們全力聲援洛杉磯的所有人，以及所有為尊嚴和尊重而戰的受壓迫者。」

針對川普政府未經加州州長同意調動國民兵的做法，伊利諾州長普立茲克加入民主黨州長的聯合聲明，譴責川普調動國民警衛隊是「令人震驚的權力濫用」。