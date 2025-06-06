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芝城華埠龍舟賽 6/21譚繼平公園登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝城華商會及龍舟賽贊助商歡迎大家踴躍參加21日的龍舟賽。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城華商會及龍舟賽贊助商歡迎大家踴躍參加21日的龍舟賽。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華商會宣布，第25屆芝城龍舟賽將於21日早上8時在南華埠譚繼平紀念公園芝加哥河畔舉行。屆時將有33支隊伍參賽，預計吸引上萬遊客湧入華埠。

華商會行政主任劉潔媚介紹今年龍舟賽。(特派員黃惠玲／攝影)
華商會行政主任劉潔媚介紹今年龍舟賽。(特派員黃惠玲／攝影)

發布會由華商會行政主任劉潔媚主持。她說，今年有33支隊伍參賽，當天除了龍舟賽，還有精彩的文娛表演，包括了武術、變臉特技、太極、歌舞等節目。華商會會長李建明感謝各界支持、合作，讓龍舟賽為華社帶來更多的活力與商機，此外，也成功推廣這項中華民族傳統文化，並展現了社區團結力量。

龍舟賽主席黃安立(右二)頒贈獎金給華埠小學、公益機構。(特派員黃惠玲／攝影)
龍舟賽主席黃安立(右二)頒贈獎金給華埠小學、公益機構。(特派員黃惠玲／攝影)

龍舟賽委員會主席黃安立介紹，今年龍舟賽盈餘按照慣例將捐給南華埠多所學校，宗旨是振興華埠商機，提升學生寫作、閱讀能力同時也不忘回饋社區慈善公益事業。黃安立並在活動中，將2024年龍舟賽的盈餘頒贈給南華埠興氏小學、希利小學、聖德力小學、華德小學、培德基督教小學、謝萊登小學，還有「芝加哥河之友」。

華商會董事長倪舉凌致答謝詞時稱，每年龍舟賽都吸引數以萬計的民眾湧入唐人街，龍舟賽不僅興旺了唐人街、弘揚了中華文化、更為華埠帶來正能量。

21日華商會的龍舟賽，一如以往的以淘汰賽的方式進行比賽，每兩隊龍舟賽進行激烈的競賽，優勝隊伍可以進入第二輪的比賽。

2025年華商會龍舟賽21日從早上8時進行至下午4時，地點在譚繼平紀念公園(300 W19th Street, Chicago,IL 60616)，由於公共停車位有限， 主辦單位鼓勵民眾選擇公共交通工具。 詳情請瀏覽：www.chicagochinatown.org/2025DBR，或電洽：(312)326-5320。

華埠 芝城 芝加哥

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