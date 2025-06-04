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芝火焰足球隊老闆 自掏腰包6.5億在華埠旁蓋球場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥78區廣達62畝的地塊緊鄰華埠。(78區官網截圖 )
芝加哥78區廣達62畝的地塊緊鄰華埠。(78區官網截圖 )

芝加哥火焰足球俱樂部(Chicago Fire FC)老闆、億萬富翁曼蘇托(Joe Mansueto)3日宣布，將自掏腰包6.5億元，在緊鄰芝城華埠的「78區」(The 78)地塊興建一座可容納2.2萬人的專業足球場，目標在2028年美國職業足球大聯盟(MLS)賽季前啟用。

曼蘇托在「芝加哥太陽報」和「芝加哥論壇報」刊登全版廣告宣布此消息。他表示，這座由國際知名建築事務所Gensler設計的露天球場，將成為「芝加哥的心臟地帶，讓所有年齡、背景的球迷齊聚慶祝足球活動」。他寫道，「足球是世界性的運動，而像芝加哥這樣的國際大都市，理應擁有一座世界級球場。」

曼蘇托原本考慮在芝加哥北區的「林肯廣場」(Lincoln Yards)興建球場，但最終選擇「78區」，主要因為該地塊已預留體育用地許可，無需重新分區，可避免政治角力。

過去林肯廣場的開發商曾提議興建足球場，但因北區音樂場館業者反對而作罷。相較之下，「 78區」地處南環區，開發阻力較小。

與芝城南華埠僅隔著18街的「78區」，是芝加哥市中心最大的未開發地塊之一，面積達62畝，過去曾計畫引進亞馬遜第二總部、聯合航空總部，甚至白襪隊新球場，但均未實現。曼蘇托的提案被視為重啟該地塊完成開發的關鍵。

78區的開發商Related Midwest執行長貝利(Curt Bailey)表示，「我們早就意識到，這裡需要一個重大項目來帶動發展，火焰隊的球場正是我們等待已久的催化劑。」

儘管曼蘇托承諾全額負擔球場建造費用，但周邊基礎設施仍需公共資金支援，包括修復河堤、遷移鐵軌及完善交通建設。開發商擬動用2017年批准的4.5億「稅收增額融資」(TIF)，但實際需求將低於此金額。

芝加哥市長強森對此回應：「6億的私人投資對芝加哥是好消息，我們將與社區及球隊協商，確保計畫符合公共利益。」

目前火焰隊租用士兵球場(Soldier Field)，與NFL芝加哥熊隊共用場地，該租約將於今年到期。球隊計畫短期續約，目標在2028年進駐新主場。

曼蘇托的私人出資模式在芝加哥職業運動界頗為罕見，過去熊隊、白襪隊等均要求政府補助。此案若成功，可能成為芝加哥體育場館開發的新範例。

芝加哥 華埠 芝城

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