創50年紀錄 芝惠特尼楊高中23學生ACT滿分

惠特尼陽高中多達23位學生獲得ACT滿分成績，創下該校創立50年來的新高紀錄。(惠特尼楊高中官網)

芝加哥 公立惠特尼楊磁石高中(Whitney M. Young Magnet High School)表示，在甫收到ACT 成績單中，該校多達23名學生獲得了36分滿分，寫下惠特尼楊創校50年來的最高紀錄。

惠特尼楊高中校長哈里斯(Rickey Harris)對此表示，「這是一項非凡的成就，我們為他們感到非常驕傲。」

上個月，該校三年級(11年級)學生參加了ACT考試，這是一項用於大學錄取的標準化測驗。上周成績揭曉時，學生和教職員工都收到了令人欣喜的驚喜，因為他們得知有23名學生獲得了滿分。

哈里斯表示，這是該校50年歷史上的第一次。過去幾年也有學生獲得滿分，但今年首次有這麼多學生在同一年獲得滿分。

ACT考試測驗學生在英語、數學、閱讀、寫作和科學推理方面的知識和技能。全國參加ACT考試的學生中，只有不到1%的人能獲得36分的滿分。

哈里斯說：「我們努力建立一種高期望的文化，希望這些高期望能帶來高學術成就。」哈里斯表示，他很榮幸能參與這樣一個里程碑，他也提到，這項歷史性的成果是集體努力的結果。

他說：「這對我們學校來說是一個絕佳的機會，代表了我們整個社區。老師們每天付出的辛勤工作，家長們的支持，當然還有努力學習的學生們。」

根據ACT的數據，伊利諾州的ACT平均分數為24.5分，全國平均分數為19.4分。

惠特尼楊高中多年來一直是芝市最佳公立高中之一，根據「美國新聞世界報導」2024年的最佳高中排名，該校位居全美第52位。在伊州範圍內，惠特尼楊名列第三名佳高中。

該校學有2221名學生(7到12年級)，其中包括高比率的少數族裔：西語裔28％、亞裔 19％、非裔19％，白人學生比率則為28%，其他混血族裔占比5％。從學校公布的ACT滿分名單照片中，可以看到不少亞裔面孔。

惠特尼楊高中為芝加哥公立菁英高中(selective-enrollment high schools)之一，必須透過申請才有機會進入就讀，根據數據顯示，每年可以進入芝市菁英該中就讀的人數不到申請者的1/3，而如願進入第一志願高中的學生，更只有14%。

申請就讀芝加哥菁英公立高中的競爭激烈程度，事實上幾乎超越申請長春藤大學，學生家長們每年更想盡新招，目的就是要孩子送到重點高中就讀。