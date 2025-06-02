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疑土壤受汙染 伊州攔截亞洲鯉工程受阻

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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亞洲鯉魚入侵北美，危及船隻安全也擠壓本地於生存空間。(美聯社)
亞洲鯉魚入侵北美，危及船隻安全也擠壓本地於生存空間。(美聯社)

伊利諾州政府上周取得朱麗葉市附近德普蘭斯河(Des Plaines River)一段50畝河床的所有權，並擬投入11.5億元，建造「布蘭登路流域間屏障工程」(Brandon Road Interbasin Project)，防止入侵物種亞洲鯉魚通過連接密西西比河流域與五大湖的水道。然而政府仍需取得河岸一座已關閉的燃煤電廠舊址才能施工，而該地段卻面臨土壤遭煤灰汙染問題。

這項工程由美國陸軍工兵團、伊利諾州與密西根州共同推動。燃煤電廠營運商「中西部發電公司」(Midwest Generation)目前拒絕在簽約前讓任何人進入勘查，但伊州必須在移交土地給陸軍工兵團前完成整治，費用仍是未知數。

上述情況使伊州陷入雙重危機，除了鯉魚大軍距密西根湖僅40哩，最佳攔截點卻需先解決有毒汙染。而這些費用誰該買單也成為爭議焦點。然而拖延越久，鯉魚越可能入侵全球最大淡水生態系，威脅五大湖生態與數十億元的休閒經濟的機率越大。

該項屏障工程計畫在河道狹窄處設置四道屏障，結合電擊、聲波、氣泡幕及沖魚閘等技術。

中西部發電公司發言人林登(Erik Lindon)以保密協議為由，拒絕對土地協商置評。該公司2012年破產，州長普立茲克仍讚揚其「慷慨捐贈」50畝土地，聯邦政府5月8日已確認撥款1億元支持首期工程。

「入侵性鯉魚」泛指中國引進的四大魚種：黑鯉、草魚、鰱魚與大頭鯉。1970年代為控制藻類引入美國南部養殖場，十年後逃逸至密西西比河流域。伊利諾大學生物學家科薩斯基(Cory Suski)形容伊利諾河某些河段「簡直是鯉魚工廠」，鰱魚受驚時能躍出水面10呎，危及船隻安全，同時擠壓本地魚種生存空間。

科學家表示，這些鯉魚曾經勢不可擋向北推進，但至少目前在距離密西根湖大約還有40哩處停滯下來。科學家懷疑，芝加哥經過處理後排回水道的廢水中所含的汙染物，可能正在驅趕這些魚類。謝德水族館的研究生物學家哈佩爾(Austin Happel)表示，「水裡很可能有某些尚未被發現的因素，正在阻止這群特定的魚類繼續遷徙。」

過去州政府曾將鯉魚改名「copi」促銷，甚至大規模捕撈，但治標不治本。

伊州 伊利諾州 密西根州

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