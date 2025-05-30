芝惡名昭彰黑幫首領胡佛 獲川普減免聯邦刑期 仍須服刑200年

胡佛為芝加哥著名幫派創始人，圖為2021年他在科羅拉多監獄服刑檔案照片。(美國地區法院)

總統川普 近日對芝加哥 知名幫派首領、惡魔門徒幫(Gangster Disciples)創始人胡佛(Larry Hoover)減刑引發熱議，胡佛原在科羅拉多州監獄服無期徒刑，他因芝加哥謀殺案被判刑後，又因多項聯邦罪名遭定罪。此次減刑僅免除其聯邦刑期，胡佛仍須為1973年涉及的芝城謀殺案服刑200年，除非伊利諾州 州長也予以特赦。

胡佛的辯護律師邦金(Jennifer Bonjean)28日向芝加哥ABC電視台證實，其當事人獲得總統減刑。白宮也確認這項聯邦刑期減免。獲悉川普免除六項聯邦無期徒刑後，胡佛妻子溫黛‧胡佛(Winndye Hoover)與兒子小賴瑞‧胡佛(Larry Hoover Jr.)28日晚間發表了聲明。

「這太令人激動了，」溫黛表示，「我們等待這天已久，希望一切順利。」兒子則說，「他值得被救贖，值得獲得重生機會。只要社會願意接納，他絕對能成為積極力量。」

法官曾形容胡佛是伊利諾州史上最惡名昭彰的罪犯。但其律師近年主張，現年70多歲的胡佛已改過向善，此說法顯然打動川普，使其免除多項聯邦無期徒刑。不過胡佛仍須為1973年芝加哥謀殺案服完200年的州刑期，聯邦檢方指出，這位幫派創始人甚至在獄中仍持續遙控組織運作。

檢方指控胡佛是犯罪天才，在監期間仍指揮謀殺、暴力襲擊與毒品交易。他1997年因相關聯邦罪名被判六項無期徒刑。當年主導起訴的前聯邦檢察官薩佛(Ron Safer)向芝加哥ABC電視台表示，對特赦決定深感失望。

薩佛表示，「我信仰救贖、更生與寬恕。但某些罪行實在太殘暴、太惡名昭彰，根本不配獲得憐憫，」他說，「只要胡佛下令殺人，就必定有人喪命。」

隨著時間推移，胡佛案逐漸獲得各界關注，包括芝加哥出身的藝人肯爺(Kanye West)與饒舌歌手Chance the Rapper都曾聲援過胡佛。目前胡佛仍須服完州謀殺罪剩餘刑期， 伊州州長普立茲克有權給予減刑。

「我們知道普立茲克州長相信更生、救贖與轉變，他始終秉持這些信念，」小胡佛表示。胡佛可能將從科羅拉多州超級監獄轉至伊利諾州監獄繼續服刑。