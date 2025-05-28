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削減白卡眾院過關 印第安納州保戶雪上加霜

特派員黃惠玲／綜合報導
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聯邦縮減白卡福利的議案已經通過眾議院表決。(pexels)
聯邦縮減白卡福利的議案已經通過眾議院表決。(pexels)

對19至64歲中等收入居民的「健康印第安納計畫」(HIP)設限的印第安納州最新醫療補助法案(Medicaid，俗稱白卡)7月1日將上路，加上國會眾議院已經通過縮減白卡經費，一名需終身使用輪椅的印州居民表示，如果失去白卡，等於逼迫她在「健康急遽惡化(甚至死亡)與「經濟困境」中做選擇。

根據指出，印州法案包括要求19至64歲中等收入參保者滿足工作條件(含11項豁免條款如健康證明無法工作、需照料重症家屬等)，並要求相關部門制定醫院績效標準，並明確不符合標準時的處罰措施。

17歲因車禍終身需使用輪椅的穆森布洛克(Jordan Musenbrock，35歲)說，若失去Medicaid，「我不是失去生存必需品，就得負債求生。」

64歲的庫爾(Carrie Cool)在印州霍巴特市長大，50歲時罹患乾癬性關節炎，引發多重併發症與手術。她坦言若無Medicaid分擔手術與多數藥物費用，自己根本無力同時負擔醫療開支與房貸賬單。

即便享有Medicaid與社安殘障補助，庫爾仍須依靠食物銀行、自種蔬菜並戒食肉類節流。「若再剝奪補助，我絕對無法保住房子，」她說。

5月1日簽署生效的印州新醫療健保法，原設定50萬人為參保上限，後經立法機關刪除後由州長簽署落實。此外，新法也在維權組織爭取下，成功移除「三年參保期限」條款。

2006年印州政府設立「健康印第安納計畫」時僅4萬人參保，疫情前達39萬，現已突破70萬。過去四年Medicaid支出激增50億元，增速超越該州稅收增長，新預算案中多數新增稅收用於填補白卡花費缺口。

HIP資金90%來自聯邦、10%來自州政府。儘管州長承諾維持撥款，但7月1日生效的新法授權州社會服務廳可終止該計畫。預估工作條款將導致10至15萬人失保，且頻繁的資格審查將「加劇行政成本與民眾痛苦」。

國會眾議院日前已經以215-214票通過總統支持的國內政策法案，重點調整Medicaid與糧食券計畫以彌補稅收缺口，要求多數受益者滿足工作條件。國會預算辦公室估計，改革將使860萬人失去醫保、每月300萬人喪失糧食券福利。

Medicaid 白卡 糧食券

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