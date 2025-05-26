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伊州ComEd用戶電費 7月起平均漲逾10元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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ComEd用戶電費即將大幅飆漲。(ComEd臉書)
ComEd用戶電費即將大幅飆漲。(ComEd臉書)

ComEd用戶電費即將大幅飆漲。由於大型資料中心用電需求激增，加上太陽能與風能等新能源併網延遲，ComEd用戶每月平均電費將增加10.6元。電力公司發言人表示，多數用戶將從7月帳單開始調漲，高電價可能持續至明年5月。

根據「芝加哥太陽報」去年11月報導，全美電力需求因資料中心與AI運算暴增之際，監管機構「公民公用事業委員會」發言人奇爾森(Jim Chilsen)指出，從北伊利諾州延伸至東岸的電網系統，再生能源併網速度卻跟不上需求。他表示，「這些太陽能與風電本該壓低電價」，但隨著伊州與全美燃煤電廠依「2021年氣候法案」逐步淘汰，新舊能源轉換出現空窗期。

奇爾森說，將再生能源發展遲滯歸咎於電網運營商PJM的政策，「雖然資料中心推高用電需求，但根本問題在政策失當。」他呼籲州議會應立法加速再生能源專案推進。PJM管理的電網涵蓋北伊利諾州等13州及華府地區，這意味東岸用電需求可能直接影響芝加哥家庭電費。

去年7月PJM的定價拍賣導致北伊利諾用戶今年面臨電價陡升，引發州長普立茲克不滿。PJM發言人席爾德斯(Jeffrey Shields)雖稱已進行政策改革，但否認PJM阻礙各州再生能源發展。電力公司向ComEd等公用事業供電的價格由PJM拍賣決定，最終成本將轉嫁消費者。

伊州政府透過「低收入家庭能源援助計畫」提供電費補助，詳情可洽(833) 711-0374，或查閱官網：。

電費 伊州 伊利諾州

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