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保險業拒抗氣候變遷 屋主承受代價 4大團體痛批

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州近年頻頻受到龍捲風侵襲，圖為2011年該州Edwardsville鎮遭龍捲風橫掃。(路透)
伊州近年頻頻受到龍捲風侵襲，圖為2011年該州Edwardsville鎮遭龍捲風橫掃。(路透)

保險業持續支持化石燃料項目加劇氣候變遷，最終導致消費者面臨房屋保險費率飆漲。美國公共利益研究組織(U.S. PIRG)、美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)、金融改革美國人組織(Americans for Financial Reform)與公共公民(Public Citizen)等四大消費者權益團體，日前對保險業提出齊聲譴責。

這些團體批評保險業兩面手法：一邊為油氣擴張項目承保，一邊將消費者保費投資石化燃料公司。當氣候變遷引發更頻繁的龍捲風、颶風與野火時，保險公司又以提高保費來支付數十億元理賠。據美國消費者聯盟上月報告，伊利諾州2021至2024年間保費漲幅高居全美第二，典型住宅35萬元重的年均保費暴漲50%至2942元，芝加哥都會區同期漲幅也達到46%。

PIRG教育基金消費者運動主任李特(Mike Litt)表示，「保險業面臨抉擇：繼續助長危機或協助解決問題」。公共公民組織資深保險政策倡議者法汴((Carly Fabian)指出，最新數據顯示中西部地區保單不續約率攀升，反映保險公司限縮承保範圍或消費者無力負擔高額保費。放棄保險可能導致房貸違約甚至法拍，若已付清房貸者因保費過高棄保，災害發生時將面臨財務危機。

此問題對低收入社區衝擊尤甚，高額保費阻礙可負擔住宅發展。當前情勢雪上加霜的是川普政府不僅退出「巴黎協定」並暫停風電開發，今年更宣布財政部聯邦保險辦公室退出國際綠色金融聯盟，同時大砍國家海洋暨大氣總署(NOAA)氣候研究經費。

消費者團體指出，保費危機已不限於颶風侵襲的沿岸州，伊利諾等中西部州也因劇烈雷暴與風災受創。雖有義大利忠利集團承諾2030年前退出38國煤炭業務獲得好評，但美國保險業整體仍聚焦火災防治與社區韌性建設，而非全力支持潔淨能源。

美國財產意外保險協會副總裁施奈德(Dave Snyder)辯稱，會員公司能源相關投資平均僅占個位數百分比，並提到業界透過核保程序要求能源項目注重安全與風險控管，長期推動強化防災標準與建築規範。但他也承認，建材與人力成本上漲對保費的影響更甚氣候變遷。

法汴痛批各州保險監管機構避談氣候變遷，全美保險監理官協會3月公布的立法優先事項僅提及「自然災害社區韌性」，卻隻字未提氣候變遷，「連這個詞都不敢說，要如何解決問題？」

保險 保費 氣候變遷

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