我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

芝市發生91年來首次沙塵暴 國家氣象局：不會成常態

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥地區16日出現沙塵暴，為91年來首次。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥地區16日出現沙塵暴，為91年來首次。(特派員黃惠玲／攝影)

美國國家氣象局表示，芝加哥上周五(16日)傍晚出現的沙塵暴，是該市91年來的第一次。這場沙塵暴捲起了伊利諾州中部農田的塵土，以60-70哩/小時的風速向北移動至芝加哥地區，導致能見度降至不足四分之一哩。

氣象局當時向芝加哥地區、伊州中部和印第安納州西北部發布沙塵暴預警，該預警後於當晚8時30分解除。氣象局當時建議居民尋找避難所並避免出行，因為能見度降低可能導致危險駕駛條件。

國家氣象局氣象學家亞克(Zachary Yack)表示，這是芝加哥自1934年5月10日以來首次出現沙塵暴。1934年的沙塵暴發生在「黑色風暴事件」的第一波期間，（1930年代中後期因干旱和不當耕作方式引發的一系列強烈沙塵暴）的第一波期間。

這場沙塵暴卷起了伊利諾伊州中部農田的塵土，以60-70英里/小時的風速向北移動至芝加哥地區，導致能見度降至不足四分之一英里。氣象局表示，強風源自穿越伊利諾州中部的強雷暴群。

上周五的沙塵暴預警是國家氣象局辦公室有史以來第二次發布。第一次是在2023年5月7日，但未涵蓋芝加哥，而是更南部的利文斯頓、福特和易洛魁郡。

亞克說，由於農民們正準備在未來幾周播種，地表有大量鬆散土壤，「這次情況比較特殊，我們恰好處在合適的位置，但我認為這不會成為常態。」

亞克指出，一旦發生沙塵暴，對駕駛者威脅最大，建議將車輛停靠路邊並關閉車燈，以免其他司機誤判。今年3月，堪薩斯州沙塵暴導致數十輛汽車連環相撞，造成8人死亡；2023年5月伊州中部的沙塵暴引發60輛車相撞，致6人遇難。

亞克建議，遇到沙塵暴時應待在室內並關閉窗戶，否則「對呼吸敏感人群影響很大。」

這場罕見風暴給當地氣象局帶來新挑戰，因其不同於常規天氣現象，加上預期雷暴可能與沙塵暴交會，使得預警時效預測變得困難。氣象局還面臨如何向公眾有效傳達預警的難題。亞克說，「這對我們很特殊，也是個獨特挑戰，」他表示，當時北部正在形成雷暴，預測軌跡很棘手。雷暴會減弱沙塵暴嗎？還是沙塵暴會占上風？當時都讓氣象人員面臨觀察挑戰。

芝加哥地區16日出現沙塵暴，瞬間黃沙遍佈，嚴重影響空氣品質及能見度。(國家氣象局...
芝加哥地區16日出現沙塵暴，瞬間黃沙遍佈，嚴重影響空氣品質及能見度。(國家氣象局)

沙塵暴 芝加哥 伊州

上一則

賓州東南部白卡患者最多醫院 6成關閉或縮編

下一則

喬州肯尼索大學 取消非裔研究等3科系惹議

延伸閱讀

芝市長自豪聘大量非裔任高層 司法部隨即展開調查

芝市長自豪聘大量非裔任高層 司法部隨即展開調查
全美餐館秀 中餐不缺席

全美餐館秀 中餐不缺席
預算減 2氣象辦公室 停止24小時預報

預算減 2氣象辦公室 停止24小時預報
美中海外青年文化大使協會培訓 即起報名

美中海外青年文化大使協會培訓 即起報名

熱門新聞

康州華裔婦人帕蒂‧吳-穆拉德2023年4月10日獨自在日本中部熊野古道徒步旅行時離奇失蹤，搜尋過程曾發現她的背包。(取自GoFundMe網站)

康州台裔婦獨身赴日旅行失蹤 2年後找到遺骸

2025-05-19 19:56
移民執法人員在芝城華埠逮捕三名華人。(華埠更好團結聯盟提供)

ICE芝城華埠執法 3華人當街遭攔停逮補

2025-05-19 10:38
長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(長榮提供)

長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網

2025-05-14 12:30
張鵬亮在美國擁有18家餐廳，是大華府地區餐飲業名人。(Q by Peter Chang餐廳臉書)

曾任胡錦濤大廚 張鵬亮締造華府中餐傳奇

2025-05-19 02:15
威斯康辛州法官杜根被聯邦調查局以妨礙移民局執法為由，13日遭大陪審團起訴。（美聯社）

阻ICE執法 威州女法官遭大陪審團起訴 最高可關6年

2025-05-14 08:52
奧卡諾根郡警長辦公室和救難隊獲報後趕赴山難現場搜尋死者遺體。(美聯社)

攀岩墜谷3同伴死 他重傷花數十小時找到電話報警

2025-05-14 19:48

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌