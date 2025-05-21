芝市發生91年來首次沙塵暴 國家氣象局：不會成常態

芝加哥地區16日出現沙塵暴，為91年來首次。(特派員黃惠玲／攝影)

美國國家氣象局表示，芝加哥 上周五(16日)傍晚出現的沙塵暴 ，是該市91年來的第一次。這場沙塵暴捲起了伊利諾州中部農田的塵土，以60-70哩/小時的風速向北移動至芝加哥地區，導致能見度降至不足四分之一哩。

氣象局當時向芝加哥地區、伊州 中部和印第安納州西北部發布沙塵暴預警，該預警後於當晚8時30分解除。氣象局當時建議居民尋找避難所並避免出行，因為能見度降低可能導致危險駕駛條件。

國家氣象局氣象學家亞克(Zachary Yack)表示，這是芝加哥自1934年5月10日以來首次出現沙塵暴。1934年的沙塵暴發生在「黑色風暴事件」的第一波期間，（1930年代中後期因干旱和不當耕作方式引發的一系列強烈沙塵暴）的第一波期間。

這場沙塵暴卷起了伊利諾伊州中部農田的塵土，以60-70英里/小時的風速向北移動至芝加哥地區，導致能見度降至不足四分之一英里。氣象局表示，強風源自穿越伊利諾州中部的強雷暴群。

上周五的沙塵暴預警是國家氣象局辦公室有史以來第二次發布。第一次是在2023年5月7日，但未涵蓋芝加哥，而是更南部的利文斯頓、福特和易洛魁郡。

亞克說，由於農民們正準備在未來幾周播種，地表有大量鬆散土壤，「這次情況比較特殊，我們恰好處在合適的位置，但我認為這不會成為常態。」

亞克指出，一旦發生沙塵暴，對駕駛者威脅最大，建議將車輛停靠路邊並關閉車燈，以免其他司機誤判。今年3月，堪薩斯州沙塵暴導致數十輛汽車連環相撞，造成8人死亡；2023年5月伊州中部的沙塵暴引發60輛車相撞，致6人遇難。

亞克建議，遇到沙塵暴時應待在室內並關閉窗戶，否則「對呼吸敏感人群影響很大。」