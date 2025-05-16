芝加哥華埠連環入室竊盜 警公布犯案模式

芝加哥警局本周發布重大治安警報，指華埠 及橋港區近日發生至少七起手法相似的連環入室竊案。涉案嫌犯在光天化日下破壞民宅門窗強行闖入，甚至在短短10分鐘內於同一街區連續作案，猖獗行徑引發社區恐慌。

據警方犯罪分析報告顯示，這組竊賊鎖定南區住宅，主要犯案時段集中在下午3時至晚間9時。其犯案模式具有以下特徵：專門挑選門框老舊的雙拼公寓(Two-flat)下手；使用工具暴力破壞門鎖；得手後會繼續嘗試同棟其他住戶單位；主要竊取現金、珠寶等易攜帶財物。

警方公布嫌犯特徵與監視畫面截圖，嫌犯特徵為白人男性、年齡20-30歲、身高約180-183公分(5呎11吋至6呎)、體重約82公斤(180磅)，此外，作案時嫌犯戴著黑色滑雪面罩(僅露出眼睛)，身穿深藍色連帽拉鍊運動衫及灰色工作長褲，腳穿黑色工作靴。

另一名共犯目前僅確認為非裔男性，警方正比對附近商家的監視器畫面追查其逃逸路線。

這波犯罪的熱點集中區域：南諾瑪大道(S. Normal Ave.)2300號街區(4月30日一天兩起)、西27街400號街區(5月8日晚間三起)、西28街400號街區(5/10一起)。

第9分局刑偵隊長張保羅(Paul Chang)表示，這絕非隨機犯罪，而是有預謀的系列作案。他說，嫌犯明顯熟悉華埠社區作息，專門挑選晚餐時間犯案。

即日起警方採取以下行動加強防範：增派便衣警力混入社區巡邏、設置移動式車牌辨識系統、與華埠商改區 合作建立「商家守望群組」。

華埠特別活動委員會已緊急採購200套門窗警報器，將優先提供給獨居長者。華人 互助會也舉辦安全講座，分享住宅防盜加固技巧。

如有任何線索，可撥打報案專線(312)747-8380，或上網匿名舉報：CDPTIP.com(案件編號#P25-1-061)。