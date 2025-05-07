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關稅大戰加劇房市壓力 芝城購屋路更難了

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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關稅將對芝加哥地區房市帶來影響。(美聯社)
關稅將對芝加哥地區房市帶來影響。(美聯社)

隨著川普政府對中國等國加徵關稅，加劇了美國房地產市場的壓力，特別是在庫存本已緊張的芝加哥地區。買家面臨高房價、原物料成本上升與經濟不確定性三重夾擊，購屋之路愈發艱難。

聖母大學的經濟學教授馬斯特(Evan Mast)與另一半在芝加哥尋找更大住所已逾半年，以因應第二個孩子的到來。他表示，房市變得更加冷清，而關稅與經濟衰退的憂慮可能是推手之一。

「我不知道如果沒有這些經濟問題，房市庫存會是什麼狀況。但我猜測關稅等因素讓整個市場更加緩慢了，」馬斯特說。

根據全國建築商協會(NAHB)，約85%的美國軟木材來自加拿大，雖目前加拿大木材暫時豁免關稅，但美國商務部正在考慮將現行14.5%的木材關稅提升至34.5%。此外，家電與建材供應鏈多依賴海外，亦因關稅面臨漲價風險。

房地產平台Redfin經濟研究主管趙辰(Chen Zhao，音譯)指出，「現在蓋一棟房子的成本變化難以掌握，因為關稅不斷改變，這意味著建房會變得更昂貴。」

儘管房貸利率近期略有回落，30年固定利率平均為6.76%，但遠高於疫情期間的歷史低點。許多屋主因此選擇觀望，不願賣出原本享有低利率的房產，加劇市場供應短缺。

Vesta Preferred Realty聯合創辦人佩卡斯基(Grigory Pekarsky)表示，「賣家仍不願意放手那些優質物件，現在的租金比去年高出許多，買房反而可能是更佳選擇。」

儘管不確定性籠罩，部分專家稱，市場波動也可能為買家帶來機會，「波動反而是買家的朋友，」BluPrint Home Loans高層羅森(Joey Rosen)說，「如果能克服恐懼，找到合適的交易，會在長期上占到便宜。」

但趙辰警告，若關稅造成長期通膨，而聯準會又不願降息，美國可能面臨通膨與經濟停滯並存的「停滯性通膨」局面，對房市影響將會加劇。

Coldwell Banker房仲經紀人卡特(Stephanie Cutter)指出，隨著建材與勞動成本上升，新建案數量恐將下滑，導致未來房屋供應更為緊縮。

卡特建議，「現在就是進場的時機，因為未來一年內，新建房屋的價格會大幅上升。」

對於仍在觀望的屋主，她建議可考慮將現有房產出租以增加彈性，或在利率進一步下滑時再貸款。

馬斯特則補充表示，雖然近期房源略增，但與春季旺季有關，真正的挑戰仍是市場長期的不確定性與庫存不足，「我們真的有一陣子覺得，根本不會有適合我們的房子上市。」

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