推社區大學4年制學位 伊州長提案遭挑戰

伊利諾州 州長普立茲克希望推動允許社區大學提供四年制學位，但此提案受到現有四年制大學院校的反對，因此在州議會恐將面臨挑戰。

普立茲克表示，他仍然希望該法案能夠獲得通過，因為擴大教育機會和幫助行業填補空缺職位非常重要。

儘管根據社區大學學士學位協會的統計，已有20多個州授權在社區學院頒發學士學位，但類似的立法在過去曾在州議會受阻。該提案的提出正值高等教育普遍陷入焦慮之際，因為川普 總統的政府已著手解散美國教育部，並可能大幅削減各州所依賴的資金。普立茲克政府宣稱，新的提案是對川普總統威脅公共教育的反擊。

伊利諾州立大學聯盟發表聲明稱，該法案可能會削弱該州在教育機會和教育成就方面所取得的進步。

伊州 社區學院委員會最新的招生報告，儘管一些四年制大學陷入困境，但該州的區學院今年春季學期的入學人數創下了歷史新高。報告指出，疫情入學率產生了深遠的影響，隨著入學率反彈，社區學院繼續積極招收和留住學生。報告稱伊州的成長速度超過全國。

然而，四年制大學警告稱，隨著人口結構的變化，入學人數逐年減少的情況可能會進一步惡化。