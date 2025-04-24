我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

23州檢察長 指控芝庇護城對他州造成傷害

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
23州檢察長聯合反對芝加哥、伊利諾州的庇護城政策，圖為伊州移難民權益聯盟日前在芝市示威保護庇護城。(伊州移難民權益聯盟提供)
23州檢察長聯合反對芝加哥、伊利諾州的庇護城政策，圖為伊州移難民權益聯盟日前在芝市示威保護庇護城。(伊州移難民權益聯盟提供)

美國23州檢察長聯合反對芝加哥與伊利諾伊州的「庇護城」法律，該法律禁止地方執法人員協助執行聯邦移民法規。這群檢察官在支持聯邦政府起訴芝加哥及伊利諾伊州的法庭之友簡報中指控，被告方通過阻撓移民法實施對其他州造成傷害。

俄亥俄州副檢察長蓋瑟爾(T. Elliot Gaiser)在由印第安納、密蘇里、愛阿華等22州同僚聯署的文件中寫道，「全國性移民危機已使每個州都成為邊境州，違法州與城市無權通過與聯邦移民法相牴觸的地方法律，更不應兩度阻撓國會立法與總統政策所體現的國家政治意志。」

文件指稱，當芝加哥與伊利諾伊州「試圖破壞保護所有州的聯邦移民法時，其危害將跨越州界蔓延」。簽署方指控這種「危害」體現在醫療、教育、住房及犯罪等方面開支，並引用數據稱，2018年超40%聯邦刑事起訴針對非法移民，其毒品犯罪占比約25%；截至2024年1月，移民與海關執法局非拘留名單中逾61.7萬人存在犯罪紀錄或指控。

這些檢察官援引1787年費城制憲會議的解釋，稱「歸化規則理應各州統一」，警告少數州的庇護政策可能刺激影響全美的非法移民潮，危及包括合法公民在內所有人的福祉，且違反憲法本意。他們承認「各州可選擇退出聯邦-州聯合執法計畫」，但主張「立法積極干擾國會移民法執行絕非可選項」。

除前述四州外，連署還包括阿拉巴馬、阿拉斯加、阿肯色斯、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、堪薩斯、路易斯安納、密西西比、蒙大拿、內布拉斯加、北達科他、奧克拉荷馬、南卡、田納西、德州、維吉尼亞、西維吉尼亞、懷俄明州等19州檢察長，總計覆蓋美國近半數州。

連署文件援引憲法最高條款，指稱各州不得「干涉或控制聯邦政府運作」，更禁止「對聯邦政府實施差別待遇」。

非法移民 聯邦政府 伊州

上一則

坎普簽署法案 將退州所得稅並降低稅率

下一則

伊州長諷川普 反國軒卻收百萬就職捐款

延伸閱讀

在芝加哥失業、房產遭法拍 美公民移居阿曼找回旅遊夢

在芝加哥失業、房產遭法拍 美公民移居阿曼找回旅遊夢
過失或謀殺 加州致命車禍2成刑事案

過失或謀殺 加州致命車禍2成刑事案
聯邦中西部樞紐 密蘇里州堪城遭預算削減衝擊大

聯邦中西部樞紐 密蘇里州堪城遭預算削減衝擊大
繞過國會 川普任命紐約南區聯邦檢察官

繞過國會 川普任命紐約南區聯邦檢察官

熱門新聞

波士頓一位移民律師米凱羅尼在社交媒體，貼出收到的國土安全部寄給她的限期離境通知。(bluesky截圖)

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

2025-04-17 10:30
衛生部擬喊停新財年的能源補助經費。(伊州能源補助計畫官網截圖)

能源補助擬叫停 590萬家庭恐付不出電費、瓦斯費

2025-04-21 09:07
賓州14歲華裔少女吳恩慈(Aubrey Enci Wu)失蹤3個月後於賓州尋獲。(北安普頓警局)

賓州14歲華裔少女失蹤3個月 在喬州找到了

2025-04-23 15:39
發現迷路男童的牧羊犬巴佛德。(雅瓦派郡警長辦公室)

亞州2歲童荒野獨走迷失16小時 牧羊犬陪伴獲救

2025-04-17 20:06
父母來自墨西哥的新州紐瓦克「藝術高中」應屆畢業生安吉爾·奧蒂斯，申請了常春藤八校其中的七所學校，一舉全中。(取自新澤西州紐瓦克教育委員會網站)

移民之子獲7所藤校錄取：要讓父母引以為傲

2025-04-18 18:40
共和黨州參議員博哈切克(右)表示，必須剔除疫情期放寬准入的不和資格者繼續持有白卡。(印州議會共和黨臉書)

人數暴增超出負荷 印州議會通過白卡設限

2025-04-21 09:30

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光