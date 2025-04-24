23州檢察長 指控芝庇護城對他州造成傷害

23州檢察長聯合反對芝加哥、伊利諾州的庇護城政策，圖為伊州移難民權益聯盟日前在芝市示威保護庇護城。(伊州移難民權益聯盟提供)

美國23州檢察長聯合反對芝加哥與伊利諾伊州 的「庇護城」法律，該法律禁止地方執法人員協助執行聯邦移民法規。這群檢察官在支持聯邦政府 起訴芝加哥及伊利諾伊州的法庭之友簡報中指控，被告方通過阻撓移民法實施對其他州造成傷害。

俄亥俄州副檢察長蓋瑟爾(T. Elliot Gaiser)在由印第安納、密蘇里、愛阿華等22州同僚聯署的文件中寫道，「全國性移民危機已使每個州都成為邊境州，違法州與城市無權通過與聯邦移民法相牴觸的地方法律，更不應兩度阻撓國會立法與總統政策所體現的國家政治意志。」

文件指稱，當芝加哥與伊利諾伊州「試圖破壞保護所有州的聯邦移民法時，其危害將跨越州界蔓延」。簽署方指控這種「危害」體現在醫療、教育、住房及犯罪等方面開支，並引用數據稱，2018年超40%聯邦刑事起訴針對非法移民 ，其毒品犯罪占比約25%；截至2024年1月，移民與海關執法局非拘留名單中逾61.7萬人存在犯罪紀錄或指控。

這些檢察官援引1787年費城制憲會議的解釋，稱「歸化規則理應各州統一」，警告少數州的庇護政策可能刺激影響全美的非法移民潮，危及包括合法公民在內所有人的福祉，且違反憲法本意。他們承認「各州可選擇退出聯邦-州聯合執法計畫」，但主張「立法積極干擾國會移民法執行絕非可選項」。

除前述四州外，連署還包括阿拉巴馬、阿拉斯加、阿肯色斯、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、堪薩斯、路易斯安納、密西西比、蒙大拿、內布拉斯加、北達科他、奧克拉荷馬、南卡、田納西、德州、維吉尼亞、西維吉尼亞、懷俄明州等19州檢察長，總計覆蓋美國近半數州。

連署文件援引憲法最高條款，指稱各州不得「干涉或控制聯邦政府運作」，更禁止「對聯邦政府實施差別待遇」。