23州檢察長 指控芝庇護城對他州造成傷害
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美國23州檢察長聯合反對芝加哥與伊利諾伊州的「庇護城」法律，該法律禁止地方執法人員協助執行聯邦移民法規。這群檢察官在支持聯邦政府起訴芝加哥及伊利諾伊州的法庭之友簡報中指控，被告方通過阻撓移民法實施對其他州造成傷害。
俄亥俄州副檢察長蓋瑟爾(T. Elliot Gaiser)在由印第安納、密蘇里、愛阿華等22州同僚聯署的文件中寫道，「全國性移民危機已使每個州都成為邊境州，違法州與城市無權通過與聯邦移民法相牴觸的地方法律，更不應兩度阻撓國會立法與總統政策所體現的國家政治意志。」
文件指稱，當芝加哥與伊利諾伊州「試圖破壞保護所有州的聯邦移民法時，其危害將跨越州界蔓延」。簽署方指控這種「危害」體現在醫療、教育、住房及犯罪等方面開支，並引用數據稱，2018年超40%聯邦刑事起訴針對非法移民，其毒品犯罪占比約25%；截至2024年1月，移民與海關執法局非拘留名單中逾61.7萬人存在犯罪紀錄或指控。
這些檢察官援引1787年費城制憲會議的解釋，稱「歸化規則理應各州統一」，警告少數州的庇護政策可能刺激影響全美的非法移民潮，危及包括合法公民在內所有人的福祉，且違反憲法本意。他們承認「各州可選擇退出聯邦-州聯合執法計畫」，但主張「立法積極干擾國會移民法執行絕非可選項」。
除前述四州外，連署還包括阿拉巴馬、阿拉斯加、阿肯色斯、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、堪薩斯、路易斯安納、密西西比、蒙大拿、內布拉斯加、北達科他、奧克拉荷馬、南卡、田納西、德州、維吉尼亞、西維吉尼亞、懷俄明州等19州檢察長，總計覆蓋美國近半數州。
連署文件援引憲法最高條款，指稱各州不得「干涉或控制聯邦政府運作」，更禁止「對聯邦政府實施差別待遇」。
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