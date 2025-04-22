人數暴增 印州議會通過白卡設限

共和黨州參議員博哈切克(右)表示，必須剔除疫情期放寬准入的不和資格者繼續持有白卡。(印州議會共和黨臉書)

印第安納州州長布朗恩(Mike Braun)近日將簽署州參議會通過的醫療補助法案(Medicaid，俗稱白卡)。該法案將對19至64歲中等收入居民的「健康印第安納計畫」(HIP)實施限制措施，包括設置11種豁免情形的工作要求；法案並要求相關部門制定醫院績效標準，並明確不符合標準時的處罰措施。

該法案上周在議會以37票贊成、10票反對的投票結果獲得最終批准，所有在場共和黨 議員投下贊成票，民主黨議員則全數反對。

由米沙沃卡(Mishawaka)區共和黨參議員 米什勒(Ryan Mishler)提出的參議會第2號法案，主要針對白卡擴大實施範圍的19至64歲居民，設定獲得相關福利的限制。

印州眾議會公共衛生委員會此前修訂法案，取消了醫療補助計畫50萬人的參與上限。眾議會籌款委員會進一步修訂，允許全日制註冊或就讀認證教育項目的本州居民獲得資格，並授權家庭與社會服務辦公室(FSSA)對醫療補助計畫進行宣傳推廣，同時允許按標準費率，報銷福利生效前的部分醫療費用。

米什勒指出，該方案2006年啟動時僅覆蓋4萬人，疫情 前則有約39萬人受益，現在已激增至70餘萬人。過去四年醫療補助支出增長50億元，增速超過州財政收入增幅，預計新財年預算將主要用於該計畫支出。

布盧明頓(Bloomington)民主黨參議員約德(Shelli Yoder)雖對取消人數上限表示滿意，但擔憂資格審查和工作要求將增加行政成本。

她援引凱撒家庭基金會(The Kaiser Family Foundation)數據稱，73.1%受助人已有工作，其餘26.9%為照顧者(caregiver)、學生、健康欠佳或求職困難者，她說，複雜化審查將導致合資格者失去保障，最終推高急診醫療成本。

另一位共和黨州參議員博哈切克(Mike Bohacek)支持該法案，他說，醫療成本已經超出負荷，必需剔除疫情期間放寬准入的不合資格者。

印第安納波利斯民主黨州參議員卡杜拉(Fady Qaddoura)則批評，該法案實質仍通過「撥款限制」變相設置上限，並削弱「可負擔醫療法案」效力，他說，應通過政策創新解決問題。

查爾斯鎮共和黨州參議員加滕(Chris Garten)指出，醫療補助已占州預算23%，疫情期間放寬資格而湧入參加白卡人數大幅膨脹，他說，「每分流向不合資格者的資金，都在剝奪貧困殘障居民應得的福利」。