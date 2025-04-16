我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

芝城超市停車場糾紛 86歲華翁遭華女車主追打命危

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紅圈中左側的穿格子外套華翁，因倚靠圖右黑色車輛，遭車主余珍妮追打。(影片截圖)
紅圈中左側的穿格子外套華翁，因倚靠圖右黑色車輛，遭車主余珍妮追打。(影片截圖)

芝城華埠一家華人超市停車場，日前發生一名86歲老翁因倚靠在一部車輛旁，竟遭該車華女車主追打、推倒在地，根據檢方最新消息，受害華翁目前頸部以下癱瘓，且持續昏迷必須仰賴呼吸機，存活希望渺茫。

據檢方最新報告稱，48歲的華女余珍妮(Janet Yu，音譯)4月3日中午在華埠24小街夾瓦利斯街附近的一家華人超市停車場，因看到有名老人倚靠在她的車輛旁而與該名華翁發生衝突。一名目擊者向警方表示，目睹余珍妮多次推打該八旬老人，最終導致其跌倒頭部著地。

圖中穿格子外套的86歲華翁，遭余珍妮推打倒地。(影片截圖)
圖中穿格子外套的86歲華翁，遭余珍妮推打倒地。(影片截圖)

根據芝加哥警方報告，目擊者提供的視頻顯示，余珍妮從超市出來，發現老人正靠在她的車子旁時，情緒暴怒並對老人攻擊，持拐杖華翁在抵抗余珍妮追打同時，曾試圖以柺杖敲打對方車輛，沒想到此舉激怒余珍妮，致使其進一步用力將老人推倒頭部著地未見起身，隨後余珍妮駕駛其黑色Acura轎車逃離現場。

警方表示，多人目擊這起攻擊事件，而余珍妮推倒老人後不久返回現場，並向在場的警方表示「對推倒老人感到抱歉」。

警方稱，受害者被送往斯特羅格醫院時已處於昏迷狀態。

而余珍妮案發後返回現場向警方表達歉意時，詢問老人「他現在情況怎麼樣？」警方稱，她當時承認因老人倚靠其車輛與之發生爭執。

法官Ankur Srivastava裁定將余珍妮處以審前羈押，因她僅為了「瑣碎糾紛」，襲擊了「明顯衰弱且無助的受害者」。檢方向法官表示，受害者頸部以下癱瘓且持續昏迷需依靠呼吸機，存活希望渺茫。

余珍妮被指控「針對60歲以上長者的嚴重傷害罪」及「造成重大人身傷害的嚴重傷害罪」兩項重罪指控。

這起案件的發生經過，都被監視攝影機拍下，許多華社民眾看到這宗攻擊事件後，都對余珍妮的行為感到憤怒及不可原諒，一位住在超市旁公寓的62歲華婦表示，附近住了不少長輩，出現這種針對老人的殘忍攻擊行為，著實讓人「無法理解也不能諒解。」

余珍妮。(芝警局提供)
余珍妮。(芝警局提供)

華人超市 華埠 芝城

上一則

北喬州已17大學生及校友簽證遭吊銷 3校回應

延伸閱讀

屋崙71歲遊民見義勇為 助華人店員擊退施暴者 華埠籌款表達感謝

屋崙71歲遊民見義勇為 助華人店員擊退施暴者 華埠籌款表達感謝
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
大小、位置、時間…3大因素影響 腦中風預後大不同

大小、位置、時間…3大因素影響 腦中風預後大不同
料理功夫／火腿白花椰菜

料理功夫／火腿白花椰菜

熱門新聞

新澤西州亞洲餐廳華裔老闆張明曦(中)遭ICE逮捕。(ICE臉書)

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

2025-04-14 09:12
圖中穿格子外套的86歲華翁，遭余珍妮推打倒地。(影片截圖)

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

2025-04-15 10:02

沒做錯任何事 賓大3學生簽證遭取消

2025-04-11 17:39
弗雷德里克斯堡市公立學校9日延後兩小時上課。(公校臉書)

維州波郡槍擊案 3死3傷 槍手均已落網

2025-04-09 08:55

專找老人下手…社安金詐騙 賓州小鎮老婦損失7萬

2025-04-14 14:53
租屋遭陌生人霸占居住的問題，在庫克郡案例激增。(路透)

租霸占房還獲補助 伊州屋主震驚 專家提預防方法

2025-04-14 02:15

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種