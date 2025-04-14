伊州庫郡屋主 房稅漲5成可望獲千元補助

民主黨籍庫克郡委員會委員蓋納表示，該郡有成千上萬的屋主的房地產稅帳單漲幅達五成。(蓋納臉書)

伊利諾州庫克 郡正考慮向那些房產稅帳單漲幅最大的居民，提供一次性1000元的補助金。該郡今年已為此項目撥出1500萬元預算，估計將有大約1萬3600人受益。郡府表示，大概有11萬2000戶家庭符合這項補助資格。

主導此計畫的民主黨 籍庫克郡委員會委員蓋納(Bridget Gainer)表示，「有成千上萬的民眾其房產稅增加了50%。」

這筆補助來自於郡委會去年秋天批准設立的「房主救助基金」的一部分。委員會正擬定該計畫的細節，例如誰有資格領取補助、補助金額。

根據一項提案決議，郡方估計執行該新計畫的行政成本為140萬元。郡委會將考慮與位於丹佛的公司AidKit簽訂合約，由其負責執行該計畫。AidKit 將開發申請平台與網站、審查申請、並挑選將獲得補助的申請人。

擬議的資格條件包括：申請人家庭收入不超過該地區家庭人數所對應中位收入的100%，同時自2021稅務年度以來，每年的房產稅帳單增幅達50%以上。

根據郡方紀錄，AidKit可能會採用抽籤制度來選出受補助者，類似於郡政府過去的「保證收入試點計畫」。

房產稅帳單不斷上漲，使居民被迫搬離自己的住宅與社區，這樣的狀況時常被提及。去年春天，蓋納及其團隊曾與數百名屋主會面，幫助他們提出房產稅申訴或填寫相關表格。她說，「我們多年前就開始舉辦這類會議，但從來沒有像現在這樣感受到屋主的恐懼、擔憂，甚至真正的恐慌，擔心自己是否還能繼續住在這個家裡。」

蓋納坦言，1000元對許多屋主來說可能不夠，但至少這筆錢可作為一個過渡，暫時幫助人們應對更高的月供，並爭取時間想辦法支付未來的帳單。

蓋納承認，「房主救助基金」只是短期解方，僅限今年實施，但她希望這筆資金不僅能給人們即時的協助，也能促使伊利諾州立法機構推動更長期的房產稅改革。

如果郡委會批准該計畫，蓋納希望申請程序能在6月開放，並迅速審核，以便在下一期房產稅帳單寄出前，資金能夠及時發放給屋主。此計畫獲得庫克郡郡長普瑞科溫可的支持。