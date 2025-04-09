不滿川普 加拿大遊客不來 衝擊芝城觀光業

芝加哥藝術館已感受到加拿大遊客減少的影響，該館稱，加拿大市場是該館重要的國際客源，約占國際參觀人次的15%。(特派員黃惠玲／攝影)

近20年來，50名加拿大 遊客定期搭乘「加拿大舒適旅遊」(Comfort Tour Canada)豪華巴士，每兩周造訪芝加哥 一次，並在芝城餐廳、商店和文化景點消費。但今年，這家旅遊公司取消了所有芝加哥行程。原因在於加拿大民眾對川普 總統及其針對加拿大的言論感到不滿。

加拿大舒適旅遊公司老闆卡農(Al Qanun)表示，他的顧客每人支付約1200元參加3至4天的芝加哥之旅，但現在卻對美國普遍感到困惑、受傷與憤怒。

多家定期組織加拿大遊客赴美的旅遊公司表示，由於川普政府的政策和言論，導致其業務量下滑。業者坦言無法預估這波低迷會持續多久。

旅遊業及官員憂今夏業務下滑

受影響的不只旅遊業者。流失的生意也衝擊著芝加哥企業和旅遊景點。業者和旅遊官員擔心今年夏季國際觀光客將減少。

根據公私合資的旅遊機構「選擇芝加哥」(Choose Chicago)統計，2023年芝加哥接待約5200萬遊客，比2022年多出300萬。這些遊客在芝加哥消費約192億元，年增8%。去年6月的報告顯示，旅遊消費為州和地方帶來22億元稅收。

2023年，約180萬國際遊客造訪芝加哥，高於前一年的近100萬。該機構估計，2023年加拿大過夜遊客達45.5萬人，比2022年時增加約10萬人。

安德森維爾(Andersonville)的Hopleaf酒吧表示，他們供應多種加拿大啤酒，但預期今年「來自加拿大和歐洲的遊客明顯減少」。芝城環區(Loop)老牌餐廳米勒酒館(Miller's Pub)是旅遊熱點，共同經營者加利歐斯(Aris Gallios)表示，他非常擔心今年旺季顧客數會減少。

「選擇芝加哥」代理總裁兼執行長甘布爾(Rich Gamble)表示，川普政府的關稅政策和其他行動「引發了對吸引國際遊客的擔憂」。

芝藝術館損失重要國際客源

芝加哥藝術館已感受到加拿大遊客減少的影響，該館稱，「加拿大是藝術館重要國際客源，約占國際參觀人次的15%。」富地博物館幕僚長哈斯拉姆(Alyssa Haslam)則說：「目前加拿大遊客量尚未引發憂慮，但正密切關注可能的變化，以隨時調整預期。」

川普早在就職前，就稱加拿大應成為美國「第51州」，還稱前總理加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)為「州長」，他並在任期內多次重提此說法。3月12日，川普對加拿大鋼鋁徵收25%關稅。近期更宣布對包括加拿大在內的數十國實施全面新關稅，汽車進口關稅達25%。而汽車是加拿大第二大出口商品。

加拿大旅客不想來美國

總部位於安大略省的「偉大加拿大假期與巴士」(Great Canadian Holidays & Coaches)表示，顧客因不滿川普政府而取消芝加哥行程。「關稅政策尤其是『第51州』言論一出，所有未來預訂立刻縮減，」公司副總裁塔普曼(Michelle Tupman)說，「客戶們前所未有的不想去美國。」

根據美國旅遊協會(U.S. Travel Association)數據，加拿大是美國國際遊客最大來源國，去年達2040萬人次。該協會指出，最受歡迎的五大州是加州、內華達州、德州、佛州和紐約州。

加拿大統計局報告顯示，2月加拿大赴美汽車旅行年減23%，往返航空旅行減少2.4%。聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)3月在投資者會議上表示，由於流量下降，公司正減少美加航線運力。加拿大航空和西捷航空也面臨需求下滑，近期宣布減班或縮減航線。