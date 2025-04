替親巴者辯護 國會調查西北大學法律診所

西北大學法學院的法律診所,提供許多法學院學生學習經驗。(西北大學法學院臉書)

美國國會一個委員會正在對西北大學 法學院的法律診所(legal clinics)展開調查,此舉引發了外界擔憂,並警告稱此類調查可能會損害全美的法律倡導工作,甚至破壞美國法律體系的根基。

眾院 教育和勞動力委員會(The Committee on Education and the Workforce)上周致信西北大學,稱「有跡象顯示西北大學利用納稅人資助的機構資源,從事左翼進步政治倡導活動」。

該委員會去年曾要求西北大學校長席爾(Michael Schill)和其他大學校長,就校園反猶主義問題作證,現則要求西北大學提供其20多個法律診所的預算和資助者信息,並要求獲得西北大學社區司法與民權診所主任貝迪(Sheila Bedi)教授的人事檔案,該診所聚焦糾正過度警務和大規模監禁問題。

伊利諾州民主黨州參議彼得斯(Robert Peters)表示,很明顯這是川普政府和共和黨正在試探水溫,這也意味著每個人都可能受到這種審查。

該委員會致西北大學信中引用的一個民權診所案例,是為一名親巴勒斯坦 活動人士辯護,委員會領導人稱此人曾幫助組織歐海爾機場的封鎖行動,並在網上發表過反猶言論。西北大學發言人耶茨(Jon Yates)發表聲明表示,法律診所為學生提供了寶貴的學習經驗,並接受各種政治和法律領域的案件,包括此案以及代理1月6日抗議者的案件,診所選擇承接的案件並不一定反映大學或其法學院的觀點。

耶茨表示,學校最近與非營利組織「路易斯·布蘭代斯法律保護基金會」(Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law)展開合作「以打擊反猶主義」,並稱「西北大學不容忍反猶主義或任何形式的基於身份的歧視或仇恨」,耶茨沒有回答西北大學是否會配合信息請求的問題。貝迪也拒絕置評。

喬治城大學法學教授愛潑斯坦(Deborah Epstein)說,眾院教育和勞動力委員會這封信,本身就會對全美的法律倡導工作產生直接的負面影響。