李惠華：CPS退休金爭議 納稅人恐承後果

芝11區區長李惠華(左)出席華埠更好團結聯盟主辦的社區會議，右為聯盟執行主任陳本恩。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 11區區長李惠華26日出席華埠 更好團結聯盟舉行的社區會議時表示，芝加哥公校系統(CPS)及芝加哥教師工會(CTU)的合約談判僵局，將迫使納稅人承擔一切後果，她呼籲相關單位、人員能夠坐下來面對現實，找到不要僅靠加稅才能解決的方案。

這場社區會議中針對華埠居住環境、交通狀況、停車問題以及備受關注的市府預算案等深入討論。

有民眾提出市府發函要求承包商「讓利」3％的做法是否堪議？李惠華說，她無法認同市府為了縮小預算赤字，竟回頭找那些已簽署協議、並作出承諾的承包商，要他們「讓利」。

李惠華說，她主張從新合約中尋求降低成本的可能，因為這些簽約對象，有不少是少數族裔/女性經營的小企業，3%的削減對他們而言足以影響數名員工生計。

至於有關支付CPS非教師退休金 的部分，李惠華解釋，根據州法，芝市有義務為所有城市員工(包括芝公校的非教學職位)支付退休金撥款。

這項協議應是在前市長萊特福特任內達成，當時為推進「完全民選教育委員會」制度而與CPS協商決定，CPS將逐步承擔其非教師職員的退休金支付責任，從部分支付開始，最終過渡到全額承擔。按原定計畫，芝市先行墊付這筆款項，再由CPS償還1.75億元以平衡年度預算，償還截止日就在3月31日。

李惠華說，CPS缺乏像市府那樣的自主籌資能力，導致計畫卡關，最終納稅人將被迫承擔一切後果。

「老實說，當前沒有任何完美解方。芝市、CPS、CTU乃至伊州都正面臨不同程度的財政問題。更嚴峻的是芝城已連續三個預算周期未調漲房地產稅。」李惠華說這也是她反對今年預算案的主因。

李惠華表示，她主張徹底檢視市政運作與開支方式，現行退休金制度如同社會保險，需依賴在職者繳款支應退休者福利。如果雇員減少，系統就愈脆弱。

她呼籲市長辦公室、資深官員、州議員等所有政府相關者應坦誠對話，相互指責毫無意義，唯有一起合作才能找到不光依賴加稅的解決方案。