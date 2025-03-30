最新調查：芝城地稅公投 富裕白人投票率最高

調查發現，對於跟荷包相關的公投，富裕白人參與率高，貧窮的少數族裔投票率最低。(特派員黃惠玲／攝影)

庫克 郡財長辦公室最新報告指出，對於房地產稅等跟荷包相關的投票 ，只有少數人會參與，而這為數不多的投票者中，以白人為主、富裕且多為房主的地區投票率最高，貧窮、少數族裔及租戶較多的地區投票率則最低。

這份報告首次揭示了投票率差異背後的人口結構趨勢，針對2024年稅收相關公投 的分析顯示，白人為主稅區平均投票率達55%，非裔為主稅區為33%，拉丁裔稅區僅29%。而收入中位數超過10萬元的稅區投票率逾50%，低於8萬1797元的稅區平均僅34%；住房自有率超過80%的社區投票率達59%，租戶超20%的社區則為34%。

庫克郡財長帕帕斯(Maria Papas)指出，這種投票差異值得關注。庫克郡郊區4月1日將舉行聯合選舉，其中Western Springs及涵蓋Northbrook、La Grange等地學區將審議新增2.22億元債務，Northbrook、Roselle等地則考慮新增逾500萬元房產稅。帕帕斯說，房產稅上漲總讓屋主憤怒，但多數人不參與決定稅負增減的公投，等於放棄自己的權利。

這項分析延續了財長辦公室去年的報告，當時發現少數選民實際決定著稅收變動。2023年3月總統初選和11月大選期間，35項稅收公投中有26項通過，包括14項市政債券(新增5.63億元債務)和3個稅區超450萬元的新增房產稅。

數據顯示，去年公投整體投票率低迷：3月初選平均僅20.9%，11月大選期間公投平均62.6%。此外，約6.2%選民跳過選票末端的公投議題。

去年這項名為「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)的公投，主張揚棄原來所有房產轉讓稅率均為0.75%的標準，改成低於100萬元的房產，轉讓稅將降到0.6%，價格在100萬到150萬間的房屋，轉讓稅將提高到2％，150萬元以上的房屋，轉讓稅則增加到3％。數據指出，華人聚居的11區第1、第2、第3、第7等投票所，反對該案的選票都大幅超過支持票數。

市府原計畫提高轉讓稅率後，每年稅收可增加1.6億，這筆收入將用來解決無家可歸者的住房問題。

芝加哥伊利諾大學榮譽教授、前區長辛普森(Dick Simpson)指出，該提案失敗源於市長宣傳不力，且選民不願給市政府開出空白支票。辛普森表示，投票率與財富、階級及住房自有率的關聯早有先例。

為改善投票率，辛普森建議庫克郡應解決根本性不平等問題，並優化媒體環境。他指出社交媒體無助於稅收公投的理性討論，「選民經常處於信息匱乏狀態」。他提議仿效憲法修正案做法，向公眾寄送稅收公投正反方意見書。