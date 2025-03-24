交通噩夢又來了 芝城高速公路整修至年底

甘迺迪高速路為芝市前往歐海爾機場的主要幹道，即日起新階段的整修工程，又將使駕駛陷入新一波的壅堵噩夢。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著伊利諾伊州 交通廳(IDOT)重大修復項目第三階段已經啟動，往返芝加哥 市與歐海爾國際機場的主要幹道伊登斯(Edens)和甘迺迪(Kennedy)高速公路，將展開長達數個月的車道措施，其中出城兩條車道率先封閉，在此同時進城的快速道也將停止開放，這也意味著芝城 人又將面臨新一波的交通噩夢。

該項目最初預算為1.5億元，但IDOT日前表示已經超支1900萬元。IDOT官員將額外費用歸因於額外的路面修補和內部混凝土線路問題。

這項工程預計將對進出城市的交通造成至少九個月的影響，尤其對於從市區前往歐海爾國際機場的駕駛者來說，施工期間快速車道將無法通行，影響重大。

18日一早，從Division到Kostner交流道間的甘迺迪高速路已經出現擁堵情形，有關單位提醒駕駛們，未來兩周如要使用這段高速路者，盡量提前出發。

此整建工程在2023年推出第一階段，當時封閉了高速公路繁忙的進城車道；2024年的第二階段關掉雙向輪流開放的快速車道，導致嚴重的交通擁堵，讓駕駛人頭痛不已。

根據IDOT的說法，該工程旨在提高安全性、降低維護成本並改善交通流量。官員表示，第三階段工程預計至少持續到今年感恩節。

IDOT提醒民眾，雖然施工路段僅有七哩，但由於這段高速路為進出芝城的最主要幹道，因此駕駛上路前最好了解路況，以掌握交通時間。

新階段的施工期間，快速車道將不對進城方向的車輛開放。IDOT表示，這些車道將僅供出城方向使用。但出城快速車道的中間入口和出口將被封閉，這意味著車輛將無法在Foster Avenue的Edens高速公路之前離開快速車道，換句話說，要前往歐海爾機場的駕駛，無法使用快速車道，而必須留在甘迺迪主車道，此措施預計持續到7月中旬。在此同時，從Division到項目北端的出城甘迺迪高速公路主車道，將封閉兩到三條右側車道。

IDOT說，此工程將修復19座橋樑結構、修補路面、更換高架標誌、升級LED照明、修復結構鋼，並畫上新的標線。