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成本、關稅漲 芝餐廳比疫前壓力大

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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挺過疫情的「雙魚蟹屋」餐廳，現在卻面臨食材、勞動力等經營成本持續上漲的挑戰，加上近日加拿大關稅問題，讓業主倍感壓力。(雙魚蟹屋臉書)
挺過疫情的「雙魚蟹屋」餐廳，現在卻面臨食材、勞動力等經營成本持續上漲的挑戰，加上近日加拿大關稅問題，讓業主倍感壓力。(雙魚蟹屋臉書)

面對食材價格、勞動力成本以及其他營運開支不斷上漲，伊利諾州餐飲協會數據顯示，截至去年11月為止，芝加哥全服務餐廳的就業人數，比2022年2月下降了7.7%，相當於減少了1萬300個工作崗位，降幅比全國同期減少4％的比率高出許多，導致此間餐廳的壓力比疫情前還更大。

芝城「雙魚蟹屋」(Two Fish Crab Shack)的業主表示， 餐廳生意不如從前，至今仍未恢復到疫情前的水平。這家餐館目前約有14名員工，比疫情初期的30人減少了一半。海鮮加工廠則有27名員工。

伊州餐飲協會表示，目前仍然是餐飲業非常困難的時期，許多企業面臨多年的債務、更高的食品成本、供應問題和人員短缺的挑戰。協會指出，餐廳每賺一元，其中0.95到0.97元直接投入食物、員工和其他營運開支。即使正常情況下，餐廳的利潤也很微薄，而近年許多餐廳的壓力比疫情前更大。

全國餐飲協會表示，自2021年以來，美國餐廳的平均食品成本上漲了29%，勞動力成本上漲了31%。此外，43%的全國餐廳經營者報告稱，他們仍然背負著疫情期間積累的債務。

「雙魚蟹屋」現在還出現另一個障礙：關稅。因為餐館從加拿大進口雪蟹腿，而加拿大正面臨25%的進口關稅威脅。該餐館估計，近日的經濟動盪，其整體食材成本在過去兩個月內飆升了50%。

緊鄰芝市的艾文斯頓(Evanston)一家Blind Faith Cafe東主利普舒茨(David Lipschutz)說，回想疫情初期令人神經緊繃，「世界上沒有一個餐廳老闆不在計算現金流和開支，並擔心他們的員工如何生存。」

儘管藉著精簡菜單、增加外送等服務，而幸運扛過最難的時期，但到現在餐廳業務仍未恢復到疫情前的水平。利普舒茨說，在疫情前，80%的顧客選擇堂食，但現在堂食比率未超過65%。

餐廳因此減少了營業時間，從以前的晚間10時提早到8時30分，以適應整體顧客減少的情況。

與此同時，過去三年中，食材和供應品的成本上漲了約25%到30%。導致該餐館也不得不提高了每道菜的售價，利普舒茨說，他不敢將漲價成本完全反映在售價，而選擇餐廳自行承擔部分，避免將客人嚇跑。

根據美國勞工統計局的數據，2020年2月至2024年6月期間，美國餐廳的平均菜單價格上漲了27.2%。餐廳正在提高菜單價格以應對更高的成本，但這也導致人們減少外出用餐或點餐。

疫情 加拿大 關稅

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