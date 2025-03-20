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伊州母指控：13歲女在校被迫於跨性別同學前更衣

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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喬治亞斯在109學區校董會議上，指控學校讓女兒被迫在跨性別生理男學生前更衣。(學區直播截圖)
喬治亞斯在109學區校董會議上，指控學校讓女兒被迫在跨性別生理男學生前更衣。(學區直播截圖)

就在針對芝加哥公立學校、伊利諾州教育委員會遭投訴「強迫學生與跨性別同學共用洗手間和更衣室」之際，芝城北郊迪爾菲爾德(Deerfield)一所中學又有學生母親指控，她13歲的女兒被迫在校於一名跨性別同學面前更衣。

這位母親喬治亞斯(Nicole Georgas)在日前迪爾菲爾德109學區學校董事會會議上說，謝潑德中學(Shepard Middle School)的官員「允許自認為女性的生理男性，進入女生更衣室」。她說，這種做法創下危險先例，並違反了川普總統2月簽署的一項行政命令。

喬治亞斯控訴，這場噩夢發生在2月5日，當時她的女兒正在使用女生洗手間，卻驚訝發現一名生理男學生也在使用同洗手間。她說，儘管她向學校官員提出反對，但此情況在接下來的一周仍在繼續，「我的女兒拒絕接受這種侵犯隱私的行為」，女兒還因此跑出去打電話向她求助，喬治亞斯說，「女孩們只想要她們的隱私，並希望拿回她們的更衣室。」

喬治亞斯表示，她已向美國司法部提出投訴，她女兒的遭遇也在多家保守派媒體披露，但學區否認有任何學生被迫在他人面前更衣。

伊州跨性別倡導組織Trans Upfront Illinois執行董事麥克馬赫(Asher McMaher)說，這些人只是希望基於跨性別身份排除一個孩子，而實際上與更衣無關。他表示，其實並沒有任何強迫行為，學校提供孩子們多種選擇，學生可以在其他地方更衣，包括在更衣室內的其他洗手間，這類指責明顯想將跨性別孩子排除在外。

迪爾菲爾德公立學校第109學區發表聲明指，沒有學生被要求在更衣室內當著他人的面更衣，並補充說學校的政策符合伊州法律。聲明寫道：「沒有學生被要求在體育課上，當著他人的面在更衣室內換上體育服。所有學生都可以選擇在私人場所更衣。」

保衛自由政策研究學會(Defense of Freedom Institute for Policy Studies)和自由公義中心(Liberty Justice Center)已經提交一項聯邦民權投訴，指控伊州教育委員會和芝加哥公立學校違反了「教育法修正案第九條」，強迫學生與自稱「性別認同」的異性共用洗手間、更衣室和過夜住宿。

該投訴已送交給美國教育部民權辦公室。但該部門最近因教育部的大規模裁員而受到嚴重影響，其中負責調查此類投訴的芝加哥辦公室已經完全裁撤。

跨性別 學區 伊州

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