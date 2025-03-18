特斯拉車主頻遭攻擊 芝車主擬貼「不支持馬斯克」護車

一名舊金山抗議者向特斯拉車主出示「賣掉特斯拉」的標語。(美聯社)

受到特斯拉 執行長馬斯克 過去將近兩個月的言行影響，全美多地均出現對馬斯克的不滿，發洩到特斯拉車子、車主以及經銷售身上的情形，芝加哥 地區受到無端攻擊的特斯拉車主表示，把氣出在別人的個人財產上很愚蠢，而且「他們都是在馬斯克失控前購入的電動車。」

全國各地都出現了針對特斯拉車輛和經銷商的破壞事件。在科羅拉多州的洛夫蘭德(Loveland)，兩名男子因涉嫌使用「燃燒裝置」破壞特斯拉門店而被捕。本月份西雅圖有四輛Cybertruck在一場火災燒毀，但當局尚未確認是否為故意縱火。上周，俄勒岡州的一家特斯拉經銷商遭槍擊。

芝加哥地區，上周末位於西北郊水牛丘(Buffalo Grove)的一家新特斯拉經銷商遭人塗鴉；芝市黃金海岸的一家特斯拉展示廳，也成為抗議活動的場所，示威者聚集該經銷商店門外呼籲大家不要買特斯拉。

芝市民埃斯皮諾薩(Pablo Espinosa)說，前幾天他下班時遇到了不愉快事件，他停在洪堡公園(Humboldt Park)西北區的2022年特斯拉Model Y遭到了破壞。有人在他車子的引擎蓋上刻下了一個西班牙語的髒話。

為此埃斯皮諾薩必須支付500元的自付額去清除刻字，他無奈表示，如果破壞行為繼續下去，他會考慮換車，「我不想一再支付這筆修車費。」

他希望那些對馬斯克不滿的人不要破壞人們的車輛，「你應該能夠將個人財產與馬斯克分開，」他表示，他買特斯拉車跟馬斯克的所作所為無關，而且大多數人都是在馬斯克失控之前購入特斯拉的。

齊珀斯坦(Eddie Zipperstein)在奧爾巴尼公園(Albany Park)經營理查德修車廠，他說，過去幾個月，他的店已經修理了四輛遭破壞的特斯拉，有一輛車被雞蛋和其他投擲物損壞，還有一輛特斯拉後面遭撞擊。

齊珀斯坦自己擁有一輛Cybertruck，雖然他的車沒有成為目標，但他在街上能感受到人們的不滿，「我每天都會被人豎中指，」齊珀斯坦說，他希望人們意識到「一輛車並不代表政治立場。」

另一位特斯拉車主Miguel H表示，他正在考慮為他購買「不支持馬斯克」的貼紙貼在車後，以保護車子安全。

Miguel H說，他的特斯拉平時當成Uber車，他注意最近有更多人取消了他的乘車訂單，有乘客告訴他，他們不想上特斯拉的車。