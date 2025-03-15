百年首見 密州發現本地出生美洲獅幼崽

密州100多年來，首次發現本地出生的美洲獅幼崽。(密州DNR)

密西根州 自然資源廳(Michigan Department of Natural Resources，DNR)的野生生物學家證實，該州一個多世紀以來，首次發現了本地出生的美洲獅幼崽。

DNR表示，在西部上半島(Western Upper Peninsula)的奧通納貢縣(Ontonagon County)發現的兩隻美洲獅幼崽，年齡大約在7到9周之間。最先是由附近一位居民於3月6日發現了這些幼崽並拍攝了照片。

密西根州曾經是美洲獅的繁盛棲息地，但在20世紀初由於過度捕獵，數量急劇下降。自那之後，DNR的野生動物專家就從未發現任何本地出生的美洲獅幼崽。

DNR的大型食肉動物專家羅爾(Brian Roell)表示：「這非常令人興奮，因為這可能是現代五大湖西部州，第一次已知的美洲獅繁殖紀錄。這也顯示了密西根州的獨特性，人們有機會在野外看到狼、駝鹿和美洲獅。」

拍攝到幼崽的居民並未發現其母親的蹤跡。DNR表示，美洲獅幼崽在生命的前兩年高度依賴母親，因此兩隻小獅子的命運尚不得而知。羅爾說，「這些年輕的美洲獅現在非常脆弱，我們不知道它們在哪裡，甚至不知道它們是否還活著。大自然有時非常殘酷。」

密西根州DNR最近收到了132起成年美洲獅的目擊報告，但其中大多數似乎是從西部州流浪到該州的雄性美洲獅。

美洲獅在密西根州被列為瀕危物種，因此以任何方式獵殺或騷擾它們都是非法的。DNR表示，試圖定位或干擾美洲獅巢穴也是非法行為。