芝賭場營收差 加強華埠攬客 南華埠往返賭場接駁車每天增到30班

百利臨時賭場大幅增加往返南華埠的接駁車服務。(特派員黃惠玲／攝影)

由於位於芝加哥 市中心的百利臨時賭場業績不如預期，賭客人數眾多的社區也成為該賭場的主要加強拉客目標，根據華埠 更好團結聯盟指出，百利賭場每日到南華埠載客的免費賭場接駁車，已經從原來的一天13班，暴增到現在的單日30班，此舉讓人很擔心惡化賭博成癮對個人、社區、家庭所帶來的傷害。

百利永久性賭場預計在2026年年底開業，目前則暫時在河北區的麥迪納廟(Medinah Temple)營運臨時賭場，然而百利對於該地點2024年的收益表示失望。

自從臨時賭場在2023年10月開業以來，就推出往返南華埠永活街到市區賭場的接駁車服務，一開始每天13班停靠南華埠圖書館、富麗華酒家兩個站點，但華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，現在激增到每天30班。 除南華埠外，北華埠亞偕街也有該賭場的接駁車行駛，但班次較少。

儘管目前沒有證據表明這些接駁車，導致芝加哥亞裔 社區出現更多的賭博問題。但一些人擔心，百利基於種族刻板印象推出的服務，可能會導致亞裔對賭博依賴的增加。

早在百利賭場得標成為芝市第一座賭場前，華埠更好團結聯盟就提到，華人是全美各賭場的主要客群，芝加哥市府不要僅著眼於賭場為財庫增加新稅收，應對新賭場附近社區做好全套的心理諮商與教育宣傳配套計畫，盡可能防範「賭博成癮」對個人、家庭的重大傷害。不過，這項呼籲迄今似乎並沒有得到市府或賭場的直接回應。

對於華社關切的問題，百利賭場拒絕回答有關其芝加哥業務策略，也沒有證實接駁車服務的增加。

目前百利雖未公布其2023年的收益，但根據伊利諾州博彩委員會的數據，百利芝加哥在今年1月份產生92.6萬元的當地稅收收入，比2024年的月平均當地稅收收入大幅下降了30%。百利芝加哥首席財務官賈沃斯基(Jill Jaworski)稱，缺乏現場停車場是臨時賭場業績提升有限的原因之一，而永久性賭場開業後將擁有停車場。

許多曾造訪芝百利臨時賭場的顧客，都會發現賭場二樓的百家樂賭桌座上客幾乎都是華人或亞裔，現場的老虎機也不乏是以12生肖動物為圖像，賭場餐廳也提供飲茶點心、麵條等中式餐點。

至於賭場針對部分社區提供頻繁接駁車的做法，伊州博彩委員會的一位發言人指出，現行的博彩法律「並不限制賭場為顧客提供交通或接駁車服務，該委員會也不會跟蹤或直接監管該活動。」該發言人還指出，目前並無法律禁止針對特定族裔群體進行營銷。