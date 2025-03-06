威脅要向ICE舉報租客身分 芝房東遭判罰8萬元

芝城一名房東因向租客威脅舉報移民身分，遭法官判處8萬罰金。(pexels)

伊利諾州巡迴法院法官日前對威脅舉報租住其公寓夫婦移民 身分的芝加哥房東 做出判決，法官命令房東需向該夫婦支付8萬元罰款。伊州 非營利墨西哥裔法律辯護與教育基金(MALDEF)表示，這是自2019年伊州通過「伊利諾州移民租戶保護法」 (Illinois Immigrant Tenant Protection Act)以來，第一個達成判決的案例。

伊州是美國第二個通過立法保護移民租戶權利的州。加州早在2017年推出了類似法律，科羅拉多州則在2021年也通過了保護移民租戶的立法。

原告夫婦根據「伊利諾州移民租戶保護法」對康特瑞拉斯(Marco Antonio Contreras)提起訴訟，該法律保護租戶免受基於移民身分的歧視或騷擾。MALDEF於2022年代表這對夫婦提告涉嫌違法的房東。

根據訴訟，這對夫婦跟房東在2017年口頭約定，以每個月租金600元租下康特瑞拉斯的單戶住宅地下室。2020年6月下旬，房東進入地下室告訴這對夫婦，7月的租金應在6月29日支付，並要求他們付款。

由於這對租客夫婦計畫搬走，因此提出按比率計算的金額支付租金時，康特瑞拉斯威脅要向聯邦移民官員舉報他們的移民身分，房東此舉違反了伊利諾伊州法律。

伊州移民租戶保護法禁止房東威脅房客要舉報移民及海關執法局(ICE)，並禁止基於移民身分騷擾或驅逐租戶。

伊州巡迴法院法官上月中旬對該案做出判決，法官表示，康特瑞拉斯違反租戶法，因此必須向這對夫婦支付8萬元以及律師費、訴訟費用。MALDEF表示，法官還判給這對夫婦一筆較小的賠償金，以彌補他們遭拒絕取回個人物品的損失。

原告夫婦發表聲明稱，「我們決定不再保持沉默，因為我們的房東威脅要向移民局舉報我們，」聲明中還提到，「沒有人應該覺得或表現得比別人優越。我們都是平等的，應該得到尊重。僅僅因為某人是你的房東，並不意味著他們可以對你為所欲為。」