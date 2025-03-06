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威脅要向ICE舉報租客身分 芝房東遭判罰8萬元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝城一名房東因向租客威脅舉報移民身分，遭法官判處8萬罰金。(pexels)
芝城一名房東因向租客威脅舉報移民身分，遭法官判處8萬罰金。(pexels)

伊利諾州巡迴法院法官日前對威脅舉報租住其公寓夫婦移民身分的芝加哥房東做出判決，法官命令房東需向該夫婦支付8萬元罰款。伊州非營利墨西哥裔法律辯護與教育基金(MALDEF)表示，這是自2019年伊州通過「伊利諾州移民租戶保護法」 (Illinois Immigrant Tenant Protection Act)以來，第一個達成判決的案例。

伊州是美國第二個通過立法保護移民租戶權利的州。加州早在2017年推出了類似法律，科羅拉多州則在2021年也通過了保護移民租戶的立法。

原告夫婦根據「伊利諾州移民租戶保護法」對康特瑞拉斯(Marco Antonio Contreras)提起訴訟，該法律保護租戶免受基於移民身分的歧視或騷擾。MALDEF於2022年代表這對夫婦提告涉嫌違法的房東。

根據訴訟，這對夫婦跟房東在2017年口頭約定，以每個月租金600元租下康特瑞拉斯的單戶住宅地下室。2020年6月下旬，房東進入地下室告訴這對夫婦，7月的租金應在6月29日支付，並要求他們付款。

由於這對租客夫婦計畫搬走，因此提出按比率計算的金額支付租金時，康特瑞拉斯威脅要向聯邦移民官員舉報他們的移民身分，房東此舉違反了伊利諾伊州法律。

伊州移民租戶保護法禁止房東威脅房客要舉報移民及海關執法局(ICE)，並禁止基於移民身分騷擾或驅逐租戶。

伊州巡迴法院法官上月中旬對該案做出判決，法官表示，康特瑞拉斯違反租戶法，因此必須向這對夫婦支付8萬元以及律師費、訴訟費用。MALDEF表示，法官還判給這對夫婦一筆較小的賠償金，以彌補他們遭拒絕取回個人物品的損失。

原告夫婦發表聲明稱，「我們決定不再保持沉默，因為我們的房東威脅要向移民局舉報我們，」聲明中還提到，「沒有人應該覺得或表現得比別人優越。我們都是平等的，應該得到尊重。僅僅因為某人是你的房東，並不意味著他們可以對你為所欲為。」

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