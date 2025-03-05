DOGE擬取消伊州各地聯邦辦公室租約

聯邦運輸管理局FTA的芝加哥辦公室位於200 W. Adam St.。(租賃網站Loopnet官網)

已經受到疫情和遠程工作趨勢衝擊的芝加哥 市中心及大都會區的辦公市場，正面臨另一波重大打擊，因為聯邦政府 ，已經開始終止在芝加哥市區和郊區所租用的超過100棟建築約。

作為遏制新總統及其助手所描述的「猖獗浪費」的一部分，川普政府設定了一個目標：關閉政府擁有的半數房產，並取消向私人房東租賃的半數物業租約。

根據分析商業房地產金融行業數據的紐約公司Trepp Inc.數據，負責管理政府擁有的建築並處理聯邦租約的聯邦總務署(General Services Administration，GSA)，每年向房東支付超過9100萬元的租金 ，其中包括在芝加哥地區共租用了112處房產中約240萬平方呎的辦公空間。

Trepp的資深研究經理泰勒(Tom Taylor)表示，聯邦政府有權在年底前終止其中超過三分之一的租約，這可能每年從房東手中抽走約3000萬美元的租金。

政府官員尚未說明他們是否會重新安置在這些辦公室工作的員工，或者這些辦公室的職能將如何繼續運作。泰勒說，在一個已經因遠程工作需求大幅變化而面臨挑戰的市場中，改變辦公需求模式，或任何大規模的GSA租約終止，都可能加劇現有的空置率。

Trepp數據顯示，一些擁有聯邦租約的建築所有者依賴這些租金來償還房產債務。但Taylor補充說，聯邦政府的租約僅佔芝加哥地區所有辦公空間的不到1%，遠低於華府和其他一些聯邦機構較多的大都會區，如堪薩斯城。

由馬斯克領導的「政府效率部」(DOGE)已列出伊利諾州的即將終止的七份租約，這些租賃房產的聯邦設施，分別位於芝加哥、霍夫曼莊園(Hoffman Estates)、洛克福德(Rockford)、羅克島(Rock Island)、香檳(Champagne)、春田(Springfield)和歐法倫(O'Fallon)，預計每年將為政府節省超過240萬元。

根據DOGE網站，芝加哥將被關閉的辦公室屬於聯邦運輸管理局(FTA)，此舉每年將節省超過47.1萬元。FTA的六州區域辦公室位於芝加哥市中心200 W. Adams St.。

洛克福德的社會安全辦公室和霍夫曼莊園的國家檔案館設施的租約也在終止之列。霍夫曼的租用地點，因是用於存放前總統歐巴馬的總統圖書館文件。

一位GSA消息人士指出，上述這些關閉只是未來幾個月將終止的眾多租約中的一小部分。

消息人士稱，即將終止的聯邦租約，還將包括209 S. LaSalle St.的Rookery大樓、231 S. LaSalle、224 S. Michigan Ave.、175 W. Jackson Blvd.的辦公空間。

根據全球商業房地產投資公司世邦魏理仕(CBRE)的數據，在過去十多年中，無論是共和黨還是民主黨總統執政期間，聯邦政府已經在逐步減少其租用的商業空間總量，而自2013年達到峰值以來，聯邦辦公室的租用空間已經減少了約13%。

CBRE數據顯示，去年年底芝加哥的辦公室空置率為24.4%，其中2024年最後三個月的空置率出現進一步上升。