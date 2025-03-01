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伊州審計報告：無證客白卡成本嚴重低估

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州州長普立茲克幾年前曾以推出無證移民醫療白卡為傲。(州長臉書)
伊州州長普立茲克幾年前曾以推出無證移民醫療白卡為傲。(州長臉書)

總統川普上台後，連番緊縮無證移民相關政策，而曾以全美首創提供沒有合法居留身分者醫療補助(俗稱類白卡)為傲的伊利諾州，因實際成本大幅超過預估，嚴重拖累州府預算斥字，而不得不將此福利陸續喊停。

根據伊州審計長毛提諾(Frank Mautino)辦公室的報告，自2020年底啟動類白卡計畫以來，已使州政府花費超過16億元，並且還存在不當註冊問題，以及未能將一些符合資格者轉入白卡(Medicaid)。

這份審計報告發布一周後，州長提議從7月1日起取消為65歲以下人群提供健保的資金，此舉措預計為府庫節省3.3億元，並因此撤銷了州政府此前估計的超過30億元來年預算赤字。

類白卡的成本超支，在針對42至64歲人群的計畫中尤為明顯。根據報告，截至2023年6月30日的三年期間，州府為此付出4.85億元，幾乎是最初估計成本1.26億元的四倍。在同一時期，針對65歲及以上人群的類白卡實際成本為4.12億元，幾乎是原預測2.24億元的兩倍。

對於預估資金明顯失準的情形，普立茲克沒有直接回答，而是稱有時一些個人在州政府確定他們不再符合資格前，會暫時保留在保戶名單上，這可能是由於移民或就業狀況的變化或其他因素。儘管他提議取消對65歲以下人群的保險經費，但也重申對全民醫療保險的支持，不過普立茲克未具體說明形式。

截至去年12月，共有4萬1505人參加了上述移民醫療保險計畫，其中約80%加入42到64歲的類白卡。

審計報告指出，2020年州府首度提出為65歲及以上、無合法身份或尚未獲得綠卡移民推出類白卡時，最初估計金額為每年花費400萬元，然而該計畫才推出7個月，實際開銷就已經超過6700萬元。

儘管花費飆漲，伊州仍在2022年擴大實施類白卡，還把受惠年齡降低至42歲。

這份報告是由立法審計委員會(Legislative Audit Commission)下令執行的。審計長辦公室建議醫療保健與家庭服務廳與社會福利廳合作，審查資格數據並建立流程，「以確保不符合資格的人不會通過註冊」，並「刪除任何不必要的重複註冊者，以確保不會因此支付欺詐性或重複款項。」

白卡 醫療保險 移民

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