伊州高中畢業生參與AP創新高 亞裔參加率居全美第3

大學理事會一份最新報告指出，伊州2024年畢業生參加AP課程及考試的比率，在全美名列前茅。(大學理事會官網)

伊利諾州教育委員會日前發布了來自大學理事會(College Board)的最新數據顯示，伊州 2024屆畢業生在進階課程(Advanced Placement，AP)的參與度和表現上，創下了新紀錄。其中亞裔 畢業生在高中期間參加AP考試的比率，高居全美第三。

在過去十年中，伊州畢業生在AP考試中獲得三分或更高分數的比率，增加了6.7個百分點。該州從2014年的21.6%上升到2024年的28.3%，此幅度更超過了全國平均水平的22.6%。

州長普立茲克表示，這項成果得益於該州在擴大AP課程機會和降低費用方面，做了正確的投資 ，使參與率全面增長，其中非裔與拉丁裔學生參與率排名高居全美前五，更凸顯了伊州的多樣性和對支持所有社區的承諾。

伊州教育總監桑德斯(Tony Sanders)博士表示，「伊州學生繼續迎接高中階段大學級課程的挑戰，我為他們的成就感到無比自豪，」他提到，「州政府對AP機會的投資正在幫助更多學生，特別是以前未被充分代表的學生，獲得AP課程和考試的機會並贏得大學學分，這不僅幫助學生為高等教育做好準備，還為他們節省了獲得學位的時間和金錢。」

伊利諾伊州在多項AP成功指標中名列前五，包括：

-在過去十年，高中期間AP考試獲得三分或更高分數的畢業生比率的增長幅度：全美第三。

-2024屆畢業生在高中期間AP考試獲得三分或更高分數的比率：全美第五。

-非裔畢業生在高中期間參加AP考試的比率，從去年的第11名躍升至：全美第四。

-拉丁裔畢業生在高中期間參加AP考試的比率，與去年持平：全美第五。

-亞裔畢業生在高中期間參加AP考試的比率：全美第三。

-畢業生在高中期間參加AP考試的比率：全美第五。