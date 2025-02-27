工會提告 批聯邦裁員是最大規模就業詐欺

「工作正義」(Jobs With Justice)工人權利委員會抗議聯邦裁員。(工作正義臉書)

芝加哥 「工作正義」(Jobs With Justice)工人權利委員會聯合主席威斯特(Rinda West)表示，「我們現在面臨聯邦政府對員工混亂且可怕的打擊」。包括工會、退伍軍人等組織的律師，已向聯邦法院提出訴訟，並稱聯邦大規模裁員，是「美國歷史上最大規模的就業 欺詐之一」。

當地工會最近舉辦了一系列會議，美國政府雇員聯合會(AFGE)社會安全管理局的侯妮克(Jill Hornick)說，員工收到通知必須回應馬斯克 (Elon Musk)的要求，列出上周做的五件事來證明他們應該保住工作。侯妮克表示，大家很害怕、非常恐懼，因為不知道是不是就會馬上失業，他們也不明白為什麼雇主會這樣對待他們。

侯妮克表示，她所工作的社安管理局辦公室的人員配置，已經處於50年來的最低水平，更大的人力裁減將影響許多人的日常生活。

她舉例，「如果社安局犯了錯誤，少算了你的錢，又或者如果社安局沒有足夠人手處理申請，導致申請表在某人桌上放了六個月，這些情況都會損害一般民眾權益。」

人事管理辦公室(OPM)原本通知機構領導，員工對馬斯克電子郵件的回應是自願的，未回覆不會被視為辭職。然而，總統川普日前支持了馬斯克的要求，稱如果雇員不回覆該郵件，將面臨解雇風險。

芝加哥陸軍工程兵團員工表示，這些裁減太過激烈可能帶來危險。

IFPT Local 777工會的史馬利(Colin Smalley)舉例稱，「我們在印第安納州有一個防洪壩，如果你裁掉那裡的所有試用期員工，他們將只剩下一名機械師和一名公園管理員。然而這是一個全年無休、24小時運作的設施，該單位人員必須隨時準備在洪水發生時操作水壩。」

此外，裁減不僅會傷害芝加哥地區的4萬5000名聯邦員工，還會影響私營部門的員工。

代表工會、企業、退伍軍人和其他組織的律師，本周一(24日)在加州聯邦法院提交了更新版的訴訟。他們主張馬斯克的大規模解雇及威脅違反了法律，訴訟並稱該舉措是「美國歷史上最大規模的就業欺詐之一」。